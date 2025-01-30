İşte Hakim Ziyech'in yeni adresi!

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oldu.
Katar ekiplerinden Al Duhail, Ziyech'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Faslı sağ kanat oyuncusunun "kendisine gelen teklifler yerine Al Duhail'i tercih ettiği" belirtildi.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞTİ
Galatasaray, çarşamba günü yaptığı açıklamada karşılıklı anlaşma ile Ziyech'in sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı.
Galatasaray'ın açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Hakim Ziyech'in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Hakim Ziyech! Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar!" denilmişti.
ZIYECH'İN PERFORMANSI
31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta forma giydi ve 320 dakika bulabildi.
Galatasaray ile toplamda 34 maça çıkan Ziyech, 8 gol 5 asistlik performans sergiledi.
Katar ekiplerinden Al Duhail, Ziyech'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Faslı sağ kanat oyuncusunun "kendisine gelen teklifler yerine Al Duhail'i tercih ettiği" belirtildi.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞTİ
Galatasaray, çarşamba günü yaptığı açıklamada karşılıklı anlaşma ile Ziyech'in sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı.
Galatasaray'ın açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Hakim Ziyech'in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Hakim Ziyech! Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar!" denilmişti.
ZIYECH'İN PERFORMANSI
31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta forma giydi ve 320 dakika bulabildi.
Galatasaray ile toplamda 34 maça çıkan Ziyech, 8 gol 5 asistlik performans sergiledi.