İşte Hakim Ziyech'in yeni adresi!

Al Duhail, Galatasaray'dan ayrılan Hakim Ziyech'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Hakim Ziyech'in yeni adresi!
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30 Ocak 2025 16:26
Son güncelleme 30 Ocak 2025 17:03
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oldu.

Katar ekiplerinden Al Duhail, Ziyech'i kadrosuna kattığını açıkladı.  Kulüpten yapılan açıklamada, Faslı sağ kanat oyuncusunun "kendisine gelen teklifler yerine Al Duhail'i tercih ettiği" belirtildi.



SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞTİ

Galatasaray, çarşamba günü yaptığı açıklamada karşılıklı anlaşma ile Ziyech'in sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı.

Galatasaray'ın açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Hakim Ziyech'in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Hakim Ziyech! Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar!" denilmişti.

ZIYECH'İN PERFORMANSI

31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta forma giydi ve 320 dakika bulabildi.

Galatasaray ile toplamda 34 maça çıkan Ziyech, 8 gol 5 asistlik performans sergiledi.

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