İşte Fenerbahçe'nin Lazio karşısındaki ilk 11'l!





Sarı-lacivertliler, sezon öncesi son provasını İtalya temsilcisi Lazio'ya karşı verecek. Chobani Stadı'ndaki mücadele, 30 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe , 2025-26 sezonu hazırlıklarına İstanbul'da devam ederken, taraftarlarının heyecanla beklediği özel bir maça çıkıyor.Sarı-lacivertliler, sezon öncesi son provasını İtalya temsilcisi Lazio'ya karşı verecek. Chobani Stadı'ndaki mücadele, 30 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Bartuğ Elmaz, Fred, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Jhon Duran: Provedel, Lazzari, Gila, Provstgaard, Tavares, Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru, Cancellieri, Castellanos, Zaccagniİstanbul'daki ilk sınavında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Portekiz'deki maçlarda ise Portimonense'yi 2-1, Leiria'yı 2-0 ve Al-Ittihad'ı 4-0'lık skorlarla geçti. Hazırlık sürecinin son maçında ise Benfica'ya 3-2 mağlup oldu.Sarı-lacivertliler, 6 Ağustos'ta UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.Fenerbahçe, bu zorlu mücadele öncesindeki son provasını ise Lazio karşısında verecek. Taraftarlar, hem takımlarını hem de yeni t