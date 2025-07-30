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İşte Fenerbahçe'nin Lazio karşısındaki ilk 11'l!

Fenerbahçe, 2025-26 sezonu hazırlıklarına İstanbul'da devam ederken, Lazio ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

calendar 30 Temmuz 2025 19:32 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2025 19:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İşte Fenerbahçe'nin Lazio karşısındaki ilk 11'l!
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Fenerbahçe, 2025-26 sezonu hazırlıklarına İstanbul'da devam ederken, taraftarlarının heyecanla beklediği özel bir maça çıkıyor.

Sarı-lacivertliler, sezon öncesi son provasını İtalya temsilcisi Lazio'ya karşı verecek. Chobani Stadı'ndaki mücadele, 30 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe XI: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Bartuğ Elmaz, Fred, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Jhon Duran




Lazio XI: Provedel, Lazzari, Gila, Provstgaard, Tavares, Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru, Cancellieri, Castellanos, Zaccagni



İstanbul'daki ilk sınavında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Portekiz'deki maçlarda ise Portimonense'yi 2-1, Leiria'yı 2-0 ve Al-Ittihad'ı 4-0'lık skorlarla geçti. Hazırlık sürecinin son maçında ise Benfica'ya 3-2 mağlup oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖNCESİ SON PROVA

Sarı-lacivertliler, 6 Ağustos'ta UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, bu zorlu mücadele öncesindeki son provasını ise Lazio karşısında verecek. Taraftarlar, hem takımlarını hem de yeni t

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