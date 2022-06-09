İşte Eşref Hamamcıoğlu'nun projeleri

"Sportif vizyonumuz daima başarı odaklı olacak"

"Projemiz Florya'yı süratle boşaltıp, Büyükçekmece'ye taşımak"

Galatasaray Kulübünde 11 Haziran Cumartesi günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olan Eşref Hamamcıoğlu, projelerini anlattı.Akatlar Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde, kulüp üyelerinin katıldığı tanıtım toplantısında konuşan Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray'ın sorunlarını birlikte hareket ederek çözeceklerini söyledi.Kulüp çalışanlarının daha verimli çalışması için uygun şartlar oluşturacaklarını aktaran Hamamcıoğlu,dedi.Galatasaray'da güven ortamı oluşturmaları gerektiğini anlatan Hamamcıoğlu, şunları kaydetti:Eşref Hamamcıoğlu, futbolda bir vizyon geliştirdiklerini vurgulayarak,diye konuştu.Altyapıya büyük önem vereceklerini aktaran Hamamcıoğlu, amatör şubeleri de liyakatli profesyonellerin yöneteceğini belirterek, "Amatör şubelerin finansmanını çözüm ortaklarıyla oluşturacağız. Çözüm ortaklarımızın hepsi de hazır." ifadelerini kullandı.Eşref Hamamcıoğlu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin bulunduğu arazinin çok değerli hale geldiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:Hamamcıoğlu, Kemerburgaz'daki arazide ise içinde Ali Sami Yen Spor Lisesi'nin de bulunduğu ve futbol dışındaki diğer şubelerin yer alacağı bir spor merkezi kurmayı amaçladıklarını belirtti.Galatasaray Adası'nı yakın zamanda hizmete açarak üyelerin kullanımına sunacaklarını aktaran Hamamcıoğlu,dedi.Mecidiyeköy'deki kulüp binasını rezidans yaparak kiralık olarak kullanmayı düşündüklerini vurgulayan Hamamcıoğlu, Beyoğlu'ndaki Hasnun Galip Binası'nda da voleybol akademisini kurmayı planladıklarını söyledi.Hamamcıoğlu, rakibi Dursun Özbek'in kulübün gayrimenkullerine yönelik projelerini de eleştirdi.Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu listesinde yer alan Boğaç Göncü de toplantıda dijital dönüş ve pazarlama projeleri hakkında bir sunum yaptı. Göncü, bu projeyle 5 yılda 105 milyon dolar gelir elde etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.