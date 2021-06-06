İşte Beşiktaş'ın listesindeki 2 golcü

Vincent Aboubakar ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, bir yandan da forvet için alternatif planlarını hazırlıyor.TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlılarda alternatifler arasında yer alan iki golcü Norwich'ten Teemu Pukki ile Nantes'ten Kolo Muani.Beşiktaş'ın Aboubakar ile anlaşması durumunda bile bu iki golcüden birini kadroya katma planı olduğu bilgisi de paylaşıldı.2018'den bu yana İngiltere'de Norwich City forması giyen Teemu Pukki, gol yollarındaki becerisiyle takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Geçtiğimiz sezon 41 maçta attığı 26 gol ve 4 asistle takımını tekrar Premier Lig'e taşıyan Finlandiyalı golcü, milli takımının da en önemli ismi konumunda. Pukki kariyerinde daha önce Schalke, Glasgow Rangers ve Bröndby formaları da giydi.Fransa'da Nantes forması giyen 1,87'lik Kolo Muani, geçtiğimiz sezon forma bulduğu takımının hücumdaki önemli isimlerinden biri oldu. Kanatlarda da oynayabilen 22 yaşındaki Fransız futbolcu, 41 maçta oynadı ve 10 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Nantes altyapısında yetişen genç futbolcu Fransa U21 Takımı'nın formasını da 7 kez giydi ve 1 kez ağları sarstı.