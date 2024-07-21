İşte Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı!

Beşiktaş, yurt içinde oynayacağı hazırlık maçının programını açıkladı. Siyah-beyazlılar; Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı!
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21 Temmuz 2024 15:02
Son güncelleme 21 Temmuz 2024 15:06
Beşiktaş, Slovenya'daki kampın ardından çalışmalarına Türkiye'de devam edecek.

Siyah-beyazlılar, yurt içinde 3 hazırlık maçı oynayacak. Beşiktaş; Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek.

İşte Beşiktaş'ın maç programı:

24 Temmuz Çarşamba
18.00 Beşiktaş - Bandırmaspor (BJK Nevzat Demir Tesisleri)

27 Temmuz Cumartesi
20.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Kocaeli Stadyumu)

30 Temmuz Salı
18.00 Beşiktaş - Sakaryaspor (BJK Nevzat Demir Tesisleri)

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