İşte Alperen Şengün All-Star sıralaması!

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, NBA All-Star oylamasında Batı'da 6. sıraya yükseldi.

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İşte Alperen Şengün All-Star sıralaması!
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09 Ocak 2025 21:54
NBA All-Star oylamasında ikinci sonuçlar açıklandı.

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, NBA All-Star oylamasında Batı'da 6. sıraya yükseldi.

Temsilcimiz Alperen Şengün, 556 bin 515 oyla Batı forvetlerinde 6. sırada yer alırken, Batı Konferansı'nda 11. sırada kendine yer buldu.

İŞTE O SIRALAMA



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