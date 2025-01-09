İşte Alperen Şengün All-Star sıralaması!

NBA All-Star oylamasında ikinci sonuçlar açıklandı.
Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, NBA All-Star oylamasında Batı'da 6. sıraya yükseldi.
Temsilcimiz Alperen Şengün, 556 bin 515 oyla Batı forvetlerinde 6. sırada yer alırken, Batı Konferansı'nda 11. sırada kendine yer buldu.
İŞTE O SIRALAMA
Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, NBA All-Star oylamasında Batı'da 6. sıraya yükseldi.
Temsilcimiz Alperen Şengün, 556 bin 515 oyla Batı forvetlerinde 6. sırada yer alırken, Batı Konferansı'nda 11. sırada kendine yer buldu.
İŞTE O SIRALAMA