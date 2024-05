İstanbulspor: 'Kulüplere 400-500 bin TL vermişler'

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, 18 Temmuz'dan önce TFF'de seçim olması için gereken imzayı topladıklarını açıkladı.



Ecmel Faik Sarıalioğlu, kulüplere imzalarının geri çekilmesi için para verildiğini söyledi.



"KULÜPLERE 400 BİN VE 500 BİN TL VERDİLER"



Ecmel Faik Sarıalioğlu yaptığı açıklamada, "9 kulübümüze imza vermemeleri için 3. Lig kulüplerine 400 bin lira, 2. Lig kulüplerine 500 bin lira para vermişler. Baskı yaptıkları çok kulüp var. Bunları birebir biliyorum. Kulüplerimizin izni olmadan paylaşmam. Ne demişler hepsini biliyorum. Öncelikle Volkan Can! Sonra Ali Düşmez. Artık Müslüm Bey, Yalçın Orhan Bey ne kadar var bilmiyorum. Spor Bakanının, Cumhurbaşkanımızın ve etrafındaki kişilerin isimlerini kullanıyorlar. Bunlar gitmeyecek. Görevden alınmaları lazım. 18 Temmuz'da seçim yapmayacaklar. Asla inanmıyorum. Asla inanmıyorum." dedi.



"VOLKAN CAN ZAT MI DİYEYİM ZART MI?"



Sarıalioğlu ayrıca, "Zonguldakspor var, küme düşmüş. İlk günden beri imza verecek, bugün, yarın küme düştüm, son maç geçsin falan. Adam küme düştü, imza verecek. Savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlar, oradan bir umut bekliyorlar, kümede kalır mıyız diye. 15-20 kulüp var benim bildiğim. Volkan Can denen zat mı diyeyim, zart mı zurt mu diyelim, terbiyesizin biri. Özellikle o her tarafı arıyor. 1 tane adam çıktı, dedi ki 'Ali Düşmez benim arkadaşım, dostum. Ben onun için imza vermeyeceğim' dedi. 1 kişi bunu söyledi. Başka herkes problemlerinden dolayı imza vereceğim dedi, benim aradıklarımdan. Destek istediğim 1 kişi haricinde herkes imza verdi. 3-5 kulüp biz belediyeye bağlıyız, başkanlara sormamız lazım, destek veririz ya da vermeyiz diyen oldu." ifadelerini kullandı.





