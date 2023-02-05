Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında İstanbulspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki maçı İstanbulspor 2-1'lik skorla kazandı.



Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, İstanbul'a galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Valon Ethemi ve 77. dakikada Emir Kaan Gültekin attı. Alanyaspor'un tek golü 71. dakikada Ivan Cavaleiro'dan geldi.



Bu sonucun ardından İstanbulspor, ligde arka arkaya 2. galibiyetini aldı ve 21 puana yükseldi. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Alanyaspor, 25 puanda kaldı.



İstanbulspor, ligin bir sonraki haftasında Sivasspor ile karşılaşacak. Alanyaspor, Başakşehir'i konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



13. dakikada İstanbulspor savunmasının hatasında kazanılan top, ceza sahası sağ çaprazda Hassan'ın önünde kaldı. Oyuncunun dar açıdan sert şutunda kaleci topu kornere çeldi.



37. dakikada hızlı gelişen İstanbulspor atağında Rroca'nın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Ethemi'nin kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle bitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





49. dakikada Balkovec'in hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktası civarında iyi yükselen Furkan Bayır'ın kafa vuruşunda top yan direk dibinden auta gitti.



67. dakikada İstanbulspor öne geçti. Rroca'nın savunma arkasına ara pasına hareketlenen Ethemi, kaleciyle karşı karşıya durumda aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.



71. dakikada Corendon Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sağdan Efecan Karaca'nın ortasında altı pasın solunda topu kontrol eden Cavaleiro'nun köşeye şutunda top ağlara gitti: 1-1.



73. dakikada Corendon Alanyaspor gole çok yaklaştı. Candeias'ın pasına uzak mesafeden gelişine Fer'in şutunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.



77. dakikada İstanbulspor bir kez daha öne geçti. Loshaj'ın savunma arkasına pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Emir Kaan Gültekin'in dar açıdan aşırtma şutunda top filelerle buluştu: 2-1.



Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu



Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Anıl Usta



İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu (Dk. 83 Ali Yaşar), Ba (Dk. 43 Loshaj), Lokilo (Dk. 78 Guri), Muammer Sarıkaya (Dk. 83 Mehremic), Rroca, Ethemi, Emir Kaan Gültekin (Dk. 78 Topalli)



Corendon Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Fer, Balkovec, Zinedine Ferhat (Dk. 68 Oğuz Aydın), Doumbia (Dk. 68 Umut Güneş), Lusamba, Yusuf Özdemir (Dk. 68 Candeias), Efecan Karaca (Dk. 82 Erencan Yardımcı), Cavaleiro (Dk. 82 Eduardo), Hassan



Goller: Dk. 67 Ethemi, Dk. 77 Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor), Dk. 71 Cavaleiro (Corendon Alanyaspor)



Sarı kart: Dk. 28 Rroca (İstanbulspor)





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