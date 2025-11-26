26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
20:45
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
20:45
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
23:00
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
23:00
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
23:00
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
23:00
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
23:00
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
23:00
26 Kasım
PSG-Tottenham
23:00

İstanbul Maratonu, Avrupa'daki en büyük 3'üncü bağış miktarına ulaşan maraton oldu

Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu, 67 STK için 166 milyon lirayı aşan bağış toplayarak rekor kırdı ve Avrupa'da en çok bağış toplanan üçüncü maraton oldu.

Dünyada iki kıta arasında yapılan tek maraton olma özelliğiyle koşuculara sıra dışı bir deneyim sunan İstanbul Maratonu'nda bu yıl 67 sivil toplum kuruluşu için 166 milyon lirayı aşan bağış toplanarak tarihi bir rekora imza atıldı.

Spor İstanbul tarafından organize edilen ve 2 Kasım'da başarıyla tamamlanan Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu, bu yıl da bağış rekoruna sahne oldu. Maratonda 67 sivil toplum kuruluşu (STK), toplam 166 milyon 119 bin lira bağış topladı. Geçen yıl 98 milyon lira bağış toplanan İstanbul Maratonu'nda böylece yüzde 69 oranında bir artış sağlandı.

İstanbul Maratonu için İyilik Peşinde Koş - Adım Adım Platformu'nda toplam 10 bin 834 kampanya açıldı ve 95 bin 536 bağış adedine ulaşıldı. Toplanan bağış, eğitimden sağlığa, arama-kurtarmadan doğaya, çocuklardan yaşlılara, sokak hayvanlarından doğal yaşamdaki hayvanlara kadar yüz binlerce canlının hayatına dokunacak.


PROF. DR. BİLGE DONUK: İSTANBUL MARATONU BÜYÜK BİR MİRAS BIRAKIYOR

İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk, Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu'nun ülkemizin en kapsamlı ve prestijli uluslararası organizasyonlarından biri olduğunu belirtti. Donuk sözlerine "Günümüzde büyük ölçekli spor organizasyonlarına ilişkin bakış açısı değişmektedir. Bu tür etkinliklerin başarısı artık yalnızca sportif performans göstergeleriyle değil, düzenlendikleri kente ve toplumsal yaşama bıraktıkları kalıcı etki ve mirasla da ölçülmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu, Türkiye'nin olduğu kadar Avrupa'nın da önde gelen organizasyonları arasında yer almaktadır. Bu yıl 166 milyon lirayı aşan bağış miktarı, İstanbul Maratonu'nun sosyal sorumluluk ve yardımseverlik boyutundaki etkisinin her geçen yıl artarak büyüdüğünü açık biçimde göstermektedir. İstanbul'un ve dolayısıyla Türkiye'nin uluslararası alanda tanıtımına paha biçilmez bir katkı veren bu organizasyon, sivil toplum kuruluşları için önemli bir maddi kaynak oluşturmanın yanı sıra, onların faaliyet yürüttüğü çeşitli toplumsal sorunlara ilişkin farkındalığın yükselmesine de katkı sağlamaktadır. Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu, önümüzdeki yıl da toplumsal dayanışmayı güçlendiren, geniş katılımlı bir yardımseverlik ve 'iyilik koşusu' niteliğini sürdürmeye devam edecektir" diye devam etti.

LONDRA BİRİNCİ, İSTANBUL ÜÇÜNCÜ

Avrupa'daki en büyük bağış miktarına açık ara Londra Maratonu ulaşıyor. Bu yıl toplam 99 milyon Euro bağış toplanan Londra'yı 6 milyon Euro ile Berlin Maratonu izledi. Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu ise 3 milyon 386 bin Euro'ya tekabül eden bağış miktarıyla üçüncü sırada yer aldı.

