İstanbul'da Şampiyonlar Ligi alarmı: 15 bin 850 polis görev yapacak

İstanbul polisi, bugün İtalya'nın İnter ve İngiltere'nin Manchester City takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı öncesinde alarma geçti.



İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve polis müdürleri herhangi bir aksaklık ya da olay çıkmaması için kentte 5 kademeli güvenlik tedbirini devreye soktu.



Maç günü İstanbul'da 15 bin 850 polis görevlendirildi. Stat ve çevresinde bomba imha uzmanları incelemelerde bulunacak ve bomba imha köpekleri kullanılacak.



Tedbirlerin ve stada giriş çıkışların izlenmesi için 7 dron ve polis helikopteri havalanacak. Stadın çevresinde olası karışıklık için 4 TOMA bekleyecek.





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