İstanbul'da gol sesi çıkmadı

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Ümraniyespor ile Pendikspor 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İstanbul'da gol sesi çıkmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Nisan 2025 15:26
Son güncelleme 06 Nisan 2025 16:56
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Ümraniyespor ile Pendikspor karşı karşıya geldi.

Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan maçta Ümraniyespor ile Pendikspor 0-0 berabare kaldı.

Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor, puanını 46'ya yükseltti ve ligde çıktığı son 5 maçta yenilgi yüzü görmemiş oldu(2G 3B).

Pendikspor ise 42 puanda kaldı ligde 4 maçtır galip gelemiyor(2M 2B). 

Stat: Spoint İnşaat Ümraniyespor

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Selim Şenöz, Göktuğ Hazar Erel

Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğu, Mustafa Eser (Dk. 67 Ali Turap Bülbül), Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım (Dk. Barış Ekincier), Cavare, Serkan Göksu (Dk. 24 Hoti), Benny (Dk. 67 Soukou), Joao, Bardhi, Poyraz Efe Yıldırım

Siltaş Yapı Pendikspor: Emre Koyuncu, Kitsiou (Dk. 74 Berkay Sülüngöz), Murat Akça, Alpaslan Öztürk, Furkan Doğan, Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir, Topalli (Dk. 88 Mustafa Pektemek), Denic, Del Valle (Dk. 61 Mete Kaan Demir), Eze (Dk. 74 Samet Asatekin)

Sarı kartlar: Dk. 34 Hoti, Dk. 90+1 Soukou (Central Hospital Ümraniyespor)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery