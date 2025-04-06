İstanbul'da gol sesi çıkmadı

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Ümraniyespor ile Pendikspor karşı karşıya geldi.
Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan maçta Ümraniyespor ile Pendikspor 0-0 berabare kaldı.
Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor, puanını 46'ya yükseltti ve ligde çıktığı son 5 maçta yenilgi yüzü görmemiş oldu(2G 3B).
Pendikspor ise 42 puanda kaldı ligde 4 maçtır galip gelemiyor(2M 2B).
Stat: Spoint İnşaat Ümraniyespor
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Selim Şenöz, Göktuğ Hazar Erel
Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğu, Mustafa Eser (Dk. 67 Ali Turap Bülbül), Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım (Dk. Barış Ekincier), Cavare, Serkan Göksu (Dk. 24 Hoti), Benny (Dk. 67 Soukou), Joao, Bardhi, Poyraz Efe Yıldırım
Siltaş Yapı Pendikspor: Emre Koyuncu, Kitsiou (Dk. 74 Berkay Sülüngöz), Murat Akça, Alpaslan Öztürk, Furkan Doğan, Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir, Topalli (Dk. 88 Mustafa Pektemek), Denic, Del Valle (Dk. 61 Mete Kaan Demir), Eze (Dk. 74 Samet Asatekin)
Sarı kartlar: Dk. 34 Hoti, Dk. 90+1 Soukou (Central Hospital Ümraniyespor)
Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan maçta Ümraniyespor ile Pendikspor 0-0 berabare kaldı.
Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor, puanını 46'ya yükseltti ve ligde çıktığı son 5 maçta yenilgi yüzü görmemiş oldu(2G 3B).
Pendikspor ise 42 puanda kaldı ligde 4 maçtır galip gelemiyor(2M 2B).
Stat: Spoint İnşaat Ümraniyespor
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Selim Şenöz, Göktuğ Hazar Erel
Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğu, Mustafa Eser (Dk. 67 Ali Turap Bülbül), Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım (Dk. Barış Ekincier), Cavare, Serkan Göksu (Dk. 24 Hoti), Benny (Dk. 67 Soukou), Joao, Bardhi, Poyraz Efe Yıldırım
Siltaş Yapı Pendikspor: Emre Koyuncu, Kitsiou (Dk. 74 Berkay Sülüngöz), Murat Akça, Alpaslan Öztürk, Furkan Doğan, Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir, Topalli (Dk. 88 Mustafa Pektemek), Denic, Del Valle (Dk. 61 Mete Kaan Demir), Eze (Dk. 74 Samet Asatekin)
Sarı kartlar: Dk. 34 Hoti, Dk. 90+1 Soukou (Central Hospital Ümraniyespor)