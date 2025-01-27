İspanya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Luis de la Fuente'nin sözleşmesi yenilendi.
İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada 63 yaşındaki İspanyol teknik adamla 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Luis de la Fuente, 2022'de başına geçtiği İspanya Milli Takımı'nı 2022-23 UEFA Uluslar Ligi ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda zafere taşıdı.
İspanya Milli Takımı'nda Luis de la Fuente ile 2028'e devam
İspanya Milli Takımı'nda Luis de la Fuente'nin sözleşmesi 2028'e kadar uzatıldı.
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27 Ocak 2025 16:51
İspanya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Luis de la Fuente'nin sözleşmesi yenilendi.
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