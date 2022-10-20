İspanya'da milli sporculardan 2 madalya

İspanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda Nesrin Baş altın, 55 kiloda Elvira Kamaloğlu bronz madalya aldı.



Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pontevedra kentinde devam eden organizasyonda Nesrin Baş, finalde Japon rakibi Naruha Matsuyuki'yi 8-0 yenerek dünya şampiyonu oldu.



Organizasyonda 55 kiloda ise Elvira Kamaloğlu, repesaj müsabakasında Ukraynalı rakibi Oleksandra Khomenets'i yenerek bronz madalya mücadelesine çıkmaya hak kazandı.



Elvira Kamaloğlu, Kanadalı rakibi Virginie Kaze Gascon'u 8-4 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.





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