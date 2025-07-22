İsmet Taşdemir: 'İnşallah hayal ettiğimiz başlangıcı yapabiliriz'

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir,dedi.Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK yeni sezon hazırlıkları kapsamında 2'nci etap kampını Kayseri'de bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştiriyor. Kırmızı siyahlı ekibin teknik direktörü İsmet Taşdemir, kamp çalışmaları hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.Gaziantep FK'nın kaliteli bir kadro iskeleti olduğunu söyleyen İsmet Taşdemir,diye konuştu.Kamp çalışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Taşdemir,ifadelerini kullandı.Ligin ilk haftasında sahalarında Galatasaray'ı konuk edecekleri karşılaşma hakkında da konuşan Taşdemir,diye konuştu.Kayseri'de yıllar önce forma giymesinin hatırlatılması üzerine ise İsmet Taşdemir,ifadelerine yer verdi.Kırmızı-siyahlı taraftarlara da seslenen Taşdemir, sözlerini şöyle noktaladı: