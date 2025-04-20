İsmail Yüksek'ten duygusal açıklama!

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Kayserispor maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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İsmail Yüksek'ten duygusal açıklama!
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20 Nisan 2025 21:40

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek, sahalarında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldıları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. 

Takımının taraftarından büyük destek gördüğünü ancak sahada istediklerini veremediklerini belirten Yüksek, "Ne söylenebilir ki... Bu kadar desteğin karşılığında neler söylenebilir hiç bilmiyorum. Bize inanılmaz destek veriyorlar sezon başından bu yana. İstediklerini veremiyoruz sahada. Sorumluluğu üstleniyoruz. Çok üzgünüz. Fırsatı kaçırdık bence. Kalan maçlarda elimizden ne geliyorsa yapacağız." dedi.

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