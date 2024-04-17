İsmail Yüksek için scout akını!

Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek, Olympiakos maçında scoutlar tarafından yakından takip edilecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Yüksek için scout akını!
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17 Nisan 2024 10:11
Fenerbahçe'de ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren İsmail Yüksek, Olympiakos maçında markaj altında olacak.

Milli oyuncuyu, Alman ve İtalyan scoutların izlemesi bekleniyor. İsmail Yüksek, Alman ekipleri Stuttgart ve Bayer Leverkusen'in Leverkusen'in transfer listesinde yer alıyor.

Bu sezon 44 karşılaşmada forma giyen İsmail Yüksek, 1 gol atarken 5 asist yaptı.

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