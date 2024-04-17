Fenerbahçe'de ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren İsmail Yüksek, Olympiakos maçında markaj altında olacak.
Milli oyuncuyu, Alman ve İtalyan scoutların izlemesi bekleniyor. İsmail Yüksek, Alman ekipleri Stuttgart ve Bayer Leverkusen'in Leverkusen'in transfer listesinde yer alıyor.
Bu sezon 44 karşılaşmada forma giyen İsmail Yüksek, 1 gol atarken 5 asist yaptı.
Milli oyuncuyu, Alman ve İtalyan scoutların izlemesi bekleniyor. İsmail Yüksek, Alman ekipleri Stuttgart ve Bayer Leverkusen'in Leverkusen'in transfer listesinde yer alıyor.
Bu sezon 44 karşılaşmada forma giyen İsmail Yüksek, 1 gol atarken 5 asist yaptı.
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