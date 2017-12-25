İsmail Köybaşı nişanlandı!

Fenerbahçe'nin Milli sol beki İsmail Köybaşı, Nimet Gürbüz ile nişanlandı.
Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ''İstanbul'da aile arasında gerçekleştirilen sade bir törenle evlilik yolunda ilk adımı atan İsmail-Nimet çiftine mutluluklar diliyor, çıktıkları bu yolun evlilikle sonuçlanmasını temenni ediyoruz.'' sözlerine yer verildi.
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Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ''İstanbul'da aile arasında gerçekleştirilen sade bir törenle evlilik yolunda ilk adımı atan İsmail-Nimet çiftine mutluluklar diliyor, çıktıkları bu yolun evlilikle sonuçlanmasını temenni ediyoruz.'' sözlerine yer verildi.
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