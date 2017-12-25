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İsmail Köybaşı nişanlandı!

Fenerbahçe'nin sol beki İsmail Köybaşı, Nimet Gürbüz ile nişanlandı.

Kaynak: Sporx.com
İsmail Köybaşı nişanlandı!
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25 Aralık 2017 00:22
Fenerbahçe'nin Milli sol beki İsmail Köybaşı, Nimet Gürbüz ile nişanlandı.

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ''İstanbul'da aile arasında gerçekleştirilen sade bir törenle evlilik yolunda ilk adımı atan İsmail-Nimet çiftine mutluluklar diliyor, çıktıkları bu yolun evlilikle sonuçlanmasını temenni ediyoruz.'' sözlerine yer verildi.





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