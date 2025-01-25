İsmail Kartal: 'Türkiye'den transfer istiyorum'

Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bu güzel temennileri ve desteği için sonsuz teşekkürler. Bu büyük camianın bir parçası olmak her zaman onur ve gurur verici. Fenerbahçe'ye tüm kalbimle sonsuz başarılar diliyorum." yanıtını verdi.

Sarı-lacivertli kulüpten, "İsmail Kartal'a yeni görevinde başarılar dileriz" başlığıyla yayımlanan mesajda,denildi.İsmail Kartal ise Fenerbahçe'nin mesajına,