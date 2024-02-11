İsmail Kartal: "Taraftarımızdan özür diliyoruz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-2 biten Alanyaspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Kartal: 'Taraftarımızdan özür diliyoruz'
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11 Şubat 2024 21:35
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-2 biten Alanyaspor maçı sonrası konuştu.

Maça iyi başladıklarını söyleyen Kartal, "Maçı kazanmayı çok istiyorduk. İyi başladık. Maç başından sonuna kadar kontrol bizdeydi. Oyuncular ve taraftarlar, çok coşkulu ve istekliydi.  Fakat, 2 kere kalemize geldiler ve 2'si de gol oldu. 2-1 öne geçtik. Orada oyunun temposunu düşürmeliydik." dedi.

2-1 öne geçtikten sonra tempoyu düşürmeleri gerektiğini söyleyen Kartal, "Bu bir puan maçı, şampiyonluğa oynuyoruz. 3 ve 4'ü atmak için oynamalıyız ama çok erken gol yedik. Birazcık tempoyu düşürüp rakibi kontrol altına alabilseydik 3 puanla ayrılabilirdik. Olmadı. Rakip de iyi mücadele etti. Önümüze bakacağız. Kazanmayı çok istedik. Kazanamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz." sözlerini sarf etti.
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