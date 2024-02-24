İsmail Kartal: 'Rakiplere değil kendimize bakalım!'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa maçı öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yaptı.
İç sahadaki baskı nedeniyle oyuncularını uyaran tecrübeli çalıştırıcı, "Gol erken gelmeyince strese giriyoruz. Bu sorunu aşmalıyız. Daha önce de söylediğim gibi iç sahadaki maçlarda yaşadığımız baskıyı, desteğe çevirelim. Rize maçında yakaladığımız havayı bu hafta da devam ettirelim, taraftarımızı stattan mutlu gönderelim" dediği öğrenildi.
"RAKİBE DEĞİL KENDİMİZE BAKALIM"
Kasımpaşa'nın bu sezon Süper Lig'de iyi sonuçlara imza attığını ve tehlikeli bir rakip olduğunu oyuncularına hatırlatan İsmail Kartal, "Rakibe değil kendimize bakalım. Her maç gibi bu mücadelede de sadece galibiyeti düşünelim" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli takımın teknik patronunun ayrıca 'hepinizin her an oynayacakmış gibi hazır olduğunu biliyorum' diyerek farklı bir ilk 11 tercih edebileceğini oyuncularına ilettiği bildirildi.
İç sahadaki baskı nedeniyle oyuncularını uyaran tecrübeli çalıştırıcı, "Gol erken gelmeyince strese giriyoruz. Bu sorunu aşmalıyız. Daha önce de söylediğim gibi iç sahadaki maçlarda yaşadığımız baskıyı, desteğe çevirelim. Rize maçında yakaladığımız havayı bu hafta da devam ettirelim, taraftarımızı stattan mutlu gönderelim" dediği öğrenildi.
"RAKİBE DEĞİL KENDİMİZE BAKALIM"
Kasımpaşa'nın bu sezon Süper Lig'de iyi sonuçlara imza attığını ve tehlikeli bir rakip olduğunu oyuncularına hatırlatan İsmail Kartal, "Rakibe değil kendimize bakalım. Her maç gibi bu mücadelede de sadece galibiyeti düşünelim" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli takımın teknik patronunun ayrıca 'hepinizin her an oynayacakmış gibi hazır olduğunu biliyorum' diyerek farklı bir ilk 11 tercih edebileceğini oyuncularına ilettiği bildirildi.