İsmail Kartal: 'Rakiplere değil kendimize bakalım!'

Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa maçı öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yaptı.İç sahadaki baskı nedeniyle oyuncularını uyaran tecrübeli çalıştırıcı,dediği öğrenildi.Kasımpaşa'nın bu sezon Süper Lig'de iyi sonuçlara imza attığını ve tehlikeli bir rakip olduğunu oyuncularına hatırlatan İsmail Kartal,ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli takımın teknik patronunun ayrıca 'hepinizin her an oynayacakmış gibi hazır olduğunu biliyorum' diyerek farklı bir ilk 11 tercih edebileceğini oyuncularına ilettiği bildirildi.