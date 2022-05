Fenerbahçe'de gelişi için saatlerin sayıldığı Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımı yaklaşık 3 aydır mercek altında tutuyor. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin her maçını ekibine özel olarak analiz ettiriyor. Bununla birlikte Jesus, İsmail Kartal ve kurmaylarının yaptıklarını da yakından takip ediyor.



Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre , İsmail Kartal'ın kulübe bıraktığı raporu inceleyen Jesus, titiz çalışma için teşekkür etti. Futbolcuların sezon içi antrenman performanslarından sakatlık geçmişlerine kadar her bilgiye rahatça ulaşan Jesus, bunun kendileri için önemli bir rehber olduğunu belirtti.



TESPİTLER BİRBİRİNE BENZİYOR



Kartal'ın gelecek sezon planlamasıyla ilgili görüşlerini de önemseyen Jesus, yönetime, "Yaptığımız tespitler birbirine çok benziyor. Transfer planlamasında talep edilen bölgeler hemen hemen aynı. Bununla birlikte eski ekibin önerdiği futbolcuları da mercek altına alacağız. Onların raporundaki isimlerden bazılarını alabiliriz" dediği öğrenildi.



EN AZ 5 TRANSFER



67 yaşındaki teknik adamın, özellikle Türkiye içi transferle ilgili İsmail Kartal'ın raporundan faydalanacağı bildirildi. F.Bahçe, transfer döneminde sağ bek, sol bek, 6 numara, sol kanat ve santrfor olmak üzere ilk 11'e en az 5 transfer yapmayı planlıyor.



'ÇARŞAMBA GÜNÜ İMZALAYACAK'



Jorge Jesus'un adının her an açıklanması beklenirken, Brezilya basını da ünlü teknik adamın gelecek sezon sarı-lacivertli ekibi çalıştıracağını yazdı. Haberde, 67 yaşındaki çalıştırıcının, yarın F.Bahçe ile resmi sözleşmeyi imzalayacağı duyuruldu.