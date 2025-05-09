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İsmail Kartal'ın takımına yumruklu saldırı

İran'da Persepolis'i çalıştıran teknik direkteör İsmail Kartal, Khyber Khorramabad maçında yaşanan olaylar nedeniyle basın toplantısını terk etti. Kulüp yöneticisine yapılan yumruklı saldırı ve saha içinde futbolculara taş atılması, İsmail Kartal'ın sabrını taşırdı.

calendar 09 Mayıs 2025 09:09
Fotoğraf: AA
İsmail Kartal'ın takımına yumruklu saldırı
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İran Kupası'nda Khyber Khorramabad deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Persepolis'te sevinç yerine öfke hakim. Maç sonrası yaşanan olaylar ve saha dışı gerilimler, teknik direktör İsmail Kartal'ı isyan ettirdi.

Kartal, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, galibiyete rağmen yaşananların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Özellikle maç sonrasında yaşanan bir saldırı, tansiyonu zirveye taşıdı. Persepolis'in kulüp direktörü Afshin Pirovani, rakip takım personelinden birinin fiziksel saldırısına uğradı.

Kartal, "Afshin Pirovani'ye rakip takım görevlisi yumruk attı, gözüne geldi. Bu, futbolun ruhuna aykırı." diyerek tepkisini dile getirdi.

"FUTBOL OYNAMAYA ÇALIŞAN BİZDİK"

Maçın analizini de paylaşan deneyimli teknik adam, ilk 15 dakikada kaçırdıkları net fırsatlara dikkat çekti.

"Üç-dört tane yüzde yüzlük gol pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Bir hata sonucu kendi kalemize gol attık. Yine de oyunun genelinde futbol oynamaya çalışan taraf bizdik." dedi.

Kartal, Khyber Khorramabad'ın oyun anlayışını da eleştirdi: "Rakip sadece uzun toplarla ve ikinci toplarla pozisyon bulmaya çalıştı. Biz ise yaptığımız oyuncu değişiklikleri ve kontrataklarla sonuca gittik."

"TAKIMIMIZA HAKARET ETTİLER"

İsmail Kartal'ın tepkisi sadece saha içiyle sınırlı kalmadı.

Takımın konakladığı otelde yaşanan olaylar da Persepolis cephesinde moral bozdu.

"Daha dün otele gelirken Ali Alipour'a öyle küfürler edildi ki anlatamam. Takımımıza da hakaretler yağdı." diyerek yaşananları kamuoyuyla paylaştı.

Ancak Kartal, Khorramabad halkının bu olaylarla özdeşleştirilmemesi gerektiğinin altını çizdi:

"Ben Khorramabad halkının böyle insanlar olduğunu düşünmüyorum. Futbolda kazanırsın, kaybedersin. Ama birbirimize saygı göstermek zorundayız. Saygının olmadığı yerde ne mutluluk olur ne de adalet."

"SAHAYA TAŞ ATILDI"

Persepolis Kulübü'nün medya direktörü Alireza Ashraf, maçta yaşanan olaylara sert tepki gösterdi.

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Ashraf, maç sonrası gazetecilere yaptığı konuşmada, yaşananların kabul edilemez olduğunu belirtti:

"Keşke farklı bir ortamda konuşsaydık. Maç başlamadan önce oyuncularımıza yönelik küfürler edildi, sahaya taş atıldı. Gerçekten şok ediciydi. İlk maçta biz, Khyber takımını elimizden geldiğince saygıyla ağırlamıştık. Bu karşılığı beklemiyorduk. Ortada net bir neden yoktu. Saha içindeki gerginlik değil, daha baştan itibaren bir düşmanlık vardı."

"EN YAZ YÜZ KİŞİ OLDUĞUNU SÖYLEDİK"

"Soyunma odamıza giden yolda en az yüz kişinin olduğunu defalarca gözlemciye ve güvenlik görevlilerine söyledik. Ama maç bittikten sonra iki ya da üç kişi gelip Pirovani'ye fiziksel saldırıda bulundu. Hangi kelimeyle tarif edebilirim bilmiyorum. Bu bir spor müsabakası değilmiş gibiydi. Maalesef bu kişilerin Khyber üyeleri olduğunu tespit ettik. Bu tür davranışlar sporun ve misafirperverliğin ruhuna tamamen aykırı. Çok üzgünüz." [Nefes]

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