Islam Slimani'ye Brest kancası!

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Islam Slimani ile Fransız ekibi Brest'in ilgilendiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Islam Slimani'ye Brest kancası!
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28 Temmuz 2022 20:03
Sporting'in Cezayerli forveti Islam Slimani için flaş bir iddia geldi.

Portekiz basınında yer alan habere göre, tecrübeli oyuncu ile Brest'in ilgilendiği belirtildi.

Haberde 1 yıl sözleşmesi kalan oyuncu için Sporting, Ligue 1 ekibinden gelecek olan herhangi bir teklife sıcak bakacağı ifade edildi.

Öte yandan Portekiz ekibinin oyuncuyu ücretsiz bırakmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ve az da olsa bir miktar bonservis beklentisinde olduğu kaydedildi.

Cezayirli futbolcu, 2018-19 yılında Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giymişti.

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