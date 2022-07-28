Islam Slimani'ye Brest kancası!

Sporting'in Cezayerli forveti Islam Slimani için flaş bir iddia geldi.



Portekiz basınında yer alan habere göre, tecrübeli oyuncu ile Brest'in ilgilendiği belirtildi.



Haberde 1 yıl sözleşmesi kalan oyuncu için Sporting, Ligue 1 ekibinden gelecek olan herhangi bir teklife sıcak bakacağı ifade edildi.



Öte yandan Portekiz ekibinin oyuncuyu ücretsiz bırakmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ve az da olsa bir miktar bonservis beklentisinde olduğu kaydedildi.



Cezayirli futbolcu, 2018-19 yılında Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giymişti.





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