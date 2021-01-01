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Isaiah Hartenstein serbest oyuncu oldu

Cleveland Cavaliers pivotu Isaiah Hartenstein, gelecek sezon için 1.7 milyon dolarlık opsiyonunu reddetti ve serbest oyuncu oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers pivotu Isaiah Hartenstein, gelecek sezon için 1.7 milyon dolarlık opsiyonunu reddetti ve serbest oyuncu oldu.

Cleveland, Hartenstein'ı 2,025,705 dolarlık kontrat teklifiyle sınırlı bir serbest oyuncu yapabilir.

2019'da G League'de şampiyonluk yaşamış olan Hartenstein, geçtiğimiz sezon Cleveland'da benchten gelerek maç başına 8.3 sayı ve 6.0 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

2019-20 sezonunu Denver Nuggets'ta geçirmiş olan Hartenstein, NBA kariyerine iki sezon kaldığı Houston Rockets'ta başlamıştı.

23 yaşındaki oyuncu ayrıca Litvanya'da Zalgiris Kaunas ve Almanya'da Artland Dragons formaları da giymişti.


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