Isaiah Hartenstein serbest oyuncu oldu

Cleveland Cavaliers pivotu Isaiah Hartenstein, gelecek sezon için 1.7 milyon dolarlık opsiyonunu reddetti ve serbest oyuncu oldu.



Cleveland, Hartenstein'ı 2,025,705 dolarlık kontrat teklifiyle sınırlı bir serbest oyuncu yapabilir.



2019'da G League'de şampiyonluk yaşamış olan Hartenstein, geçtiğimiz sezon Cleveland'da benchten gelerek maç başına 8.3 sayı ve 6.0 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



2019-20 sezonunu Denver Nuggets'ta geçirmiş olan Hartenstein, NBA kariyerine iki sezon kaldığı Houston Rockets'ta başlamıştı.



23 yaşındaki oyuncu ayrıca Litvanya'da Zalgiris Kaunas ve Almanya'da Artland Dragons formaları da giymişti.



