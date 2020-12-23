İrfan Saraloğlu: 'Fenerbahçe maçında futbol katledildi'

Hakem Bahattin Şimşek'e tepki gösteren Saraloğlu, "Moral olarak daha yüksek bir durumda gelmek, futbol konuşmak isterdim. Futbolun önüne geçen olaylar bir hayli fazla. Avrupa'da maçı izleyenler bile bunu konuşacak. Ben futbol konuşmayayım. Stüdyoda olan değerli yorumcular konuşsun. Bize yapılanları dile getirmek gerekiyor. Futbol katledildi bugün. Maçın hakemi futbolun önüne geçti. Beklediğimiz ölçülerde bir yönetim gösteremedi. Erken dakikalarda kırmızı kart var, gösterecek cesareti bulamadı. Net pozisyon. Korkarak bu işi yönetmez, yürütemezsiniz." dedi.



Hakemi kınadığını kaydeden teknik adam, "Yıllardır futbolun içinde olan insanlar, sahada oyuncuyu tutması gerektiğini bilir. İyi oyuncular tutulur, korunur. 11'e 11 bitsin diye doğru kararlar verilir. Maçın hakemi bunun bilincinde değil. Doğru eğitim almamış. Rafael, bir pozisyonda 2 sarı kartla oyun dışında kaldı. Hocamız, oyuncuyu yatıştırmak istedi. 4. hakem hocamızı kolundan tutuyor. Uyarır, oyundan atar ama kolundan tutamaz. Tutarsa reaksiyonu görür. Hocamız, 'Beni çekme, itme, kolumdan tutma' dedi, kırmızı kart gördü. Biraz daha sonra İrfan Can atıldı. Olanlara hepiniz şahitsiniz. Çok üzücü. Kınıyorum hakemi Türk futbolu adına." ifadelerini kullandı.

Teknik sorumlusu'ye 4-1 mağlup oldukları maçın sonrasında konuştu.