İrfan Can için somut adım

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İrfan Can Kahveci için henüz yeni bir anlaşma adımı atılmadı. Yönetim, oyuncunun menajeriyle devre arasında bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor.
İrfan Can'ın kulüpte kalmak istediği belirtilirken, oyuncu bugün itibarıyla istediği kulübe imza atma hakkına da sahip.
GEÇEN SENENİN ALTINDA
Bu sezon Fenerbahçe'de 21 maçta görev alan İrfan Can Kahveci, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.
İrfan Can'ın kulüpte kalmak istediği belirtilirken, oyuncu bugün itibarıyla istediği kulübe imza atma hakkına da sahip.
GEÇEN SENENİN ALTINDA
Bu sezon Fenerbahçe'de 21 maçta görev alan İrfan Can Kahveci, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.