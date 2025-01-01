İrfan Can için somut adım

Sözleşmesi sezon sonunda biten İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme için somut bir adım atılmadı. Yönetim, oyuncunun menajeriyle devre arasında görüşecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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İrfan Can için somut adım
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01 Ocak 2025 09:38
Son güncelleme 01 Ocak 2025 09:40
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İrfan Can Kahveci için henüz yeni bir anlaşma adımı atılmadı. Yönetim, oyuncunun menajeriyle devre arasında bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor. 

İrfan Can'ın kulüpte kalmak istediği belirtilirken, oyuncu bugün itibarıyla istediği kulübe imza atma hakkına da sahip.

GEÇEN SENENİN ALTINDA 

Bu sezon Fenerbahçe'de 21 maçta görev alan İrfan Can Kahveci, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. 
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