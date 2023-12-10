İrfan Buz: ''Takımımız Eyüpspor'a cevap veremedi''

Astor Enerji Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, 4-0 kaybedilen Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



İrfan Buz, Eyüpspor'un net bir skorla haklı bir galibiyet elde ettiğini belirtti.



Farklı yenilgiden dolayı çok üzgün olduklarını anlatan Buz, şöyle konuştu:



"Müsabakayı analiz ettiğimizde 5. dakika çok erken bir golle geriye düştük. Duran topta istediğimiz gibi topu çıkaramadık. 20. dakikada net bir pozisyonumuz vardı. Atmış olsak 1-1 olacaktı. Eyüpspor net bir skor aldığı için bizden üstün oynadı. Takımımız buna cevap veremedi. Müsabaka içerisinde 3. gol penaltı pozisyonu tam göremedim. 3'ten sonra 4. golü yedik, net bir skorla kaybettik. Eyüpspor'u tebrik ediyorum. Önümüzde çok önemli 2 maçımız var. Çorum maçına motive olmak zorundayız. O maçta 3 puanı almak istiyoruz."





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