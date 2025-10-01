Iordanescu: 'Dişe diş bir maç olacak'

UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk maçında perşembe sahasında Samsunspor'u konuk edecek Polonya ekibi Legia Varşova'nın teknik direktörü Edward Iordanescu, Samsunspor'a çok ciddi yaklaşmak gerektiğini söyledi.Iordanescu, müsabaka öncesinde kulübün Legia Eğitim Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Çok sıkışık maç bir trafiği içinde olduklarını belirten Rumen teknik adam, "15 günde 5 maç oynadık. İnsanların maçtan maça eleştiren bir yapısı var. Halbuki bu bir maraton. Önümüzde büyük ve uzun bir dönem var. Takımın yarısı yeni katıldı. Bazıları sakattı, bazıları takıma yeni yeni alışıyor. Bir antrenör olarak sorumluluğum, genel resme bakmak ve önümü görmek, oyuncularıma onu aktarmak." ifadelerini kullandı.Kendisinin mutlu bir antrenör olduğuna işaret eden Iordanescu,dedi.Ruben Vinagre'nin iyileşmesi için doktorların maça kadar yoğun tedavi uygulayacağını vurgulayan Lordanescu,diye konuştu.- "Kendilerine çok büyük saygı duyuyorum"Iordanescu, Samsunspor'un iyi bir takım olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: