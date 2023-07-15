Inter, Yann Sommer ile anlaşma sağladı

Samir Handanovic ile yollarını ayıran, Andre Onana ile de yollarını ayırması beklenen Inter, yeni kalecisine kavuşmaya hazırlanıyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Inter, Bayern Münih'in file bekçisi Yann Sommer ile prensip anlaşmasına vardı. Sommer ile anlaşma sağlayan Inter, transferi bitirmek için Alman devi Bayern Münih'le görüşecek.



9 MİLYON EURO



Bayern Münih, tecrübeli file bekçisi için 9 milyon euro'luk bonservis bekliyor. Bu teklifin gelmesi durumunda İsviçreli kalecinin ayrılışına izin verilecek.



SEZON PERFORMANSI



Manuel Neuer'in sakatlığı sonrasında transfer edilen Sommer, Alman devinde 36 karşılaşmaya çıktı. Sommer bu karşılaşmalarda toplam 45 gol yerken, 12 maçta da kalesini gole kapattı.



