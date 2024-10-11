Inter ve Juventus, Milan efsanesinin oğlunu istiyor!

Inter ve Juventus, Milan efsanesi Paolo Maldini'nin oğlu Daniel Maldini'yi transfer etmek için harekete geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Inter ve Juventus, Milan efsanesinin oğlunu istiyor!
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11 Ekim 2024 15:54
Milan efsanesi Paolo Maldini'nin oğlu Daniel Maldini için dikkat çeken bir iddia geldi.

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Inter ve Juventus, Milan efsanesi Paolo Maldini'nin oğlu Daniel Maldini'yi transfer etmek istiyor.

KISA SÜRE İÇİNDE TEKLİF

İki kulüp, 23 yaşındaki oyuncu için kısa süre içinde Monza'nın kapısını çalacak.

Bununla birlikte aynı haberde Milan'ın oyuncunun sözleşmesine özel madde koydurduğu belirtildi.

MILAN'IN SATIN ALMA ÖNCELİĞİ

Monza'nın Milan'dan bedelsiz kadrosuna kattığı Mancini'nin sözleşmesinde bir sonraki satıştan yüzde 50 pay var. Ayrıca Mancini'ye gelen harhangi bir teklifte satın alma önceliği de Milan'da bulunuyor.

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