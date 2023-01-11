Inter uzatmalarda Buffon ve arkadaşlarını eledi

İtalya Kupası son 16 turunda Inter, sahasında Serie B ekiplerinden Parma'yı konuk etti.
Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmada Inter, normal süresi 1-1 biten maçta Parma'yı 2-1'le geçerek tur atladı.
38'de Juric'in golüyle ilk yarıyı yenik durumda kapatan Inter, 88'de Lautaro Martinez ve uzatmaların 110. dakikasında Acerbi'nin golleriyle tur atlamayı başardı.
Öte yandan karşılaşmada Parma'nın kalesini 44 yaşındaki yaşayan efsane Gianluigi Buffon korurken Interli taraftarlar bir zamanlar ezeli rakiplerinde oynayan deneyimli kaleciyi ıslıkladı. Buffon, kalesine gelen 4 şutun 2'sini çıkarırken 2 şutta ise topun filelere gitmesine engel olamadı.
İtalya Kupası'nda Inter'in bir sonraki turda rakibi kura çekiminin ardından belli olacak.
Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmada Inter, normal süresi 1-1 biten maçta Parma'yı 2-1'le geçerek tur atladı.
38'de Juric'in golüyle ilk yarıyı yenik durumda kapatan Inter, 88'de Lautaro Martinez ve uzatmaların 110. dakikasında Acerbi'nin golleriyle tur atlamayı başardı.
Öte yandan karşılaşmada Parma'nın kalesini 44 yaşındaki yaşayan efsane Gianluigi Buffon korurken Interli taraftarlar bir zamanlar ezeli rakiplerinde oynayan deneyimli kaleciyi ıslıkladı. Buffon, kalesine gelen 4 şutun 2'sini çıkarırken 2 şutta ise topun filelere gitmesine engel olamadı.
İtalya Kupası'nda Inter'in bir sonraki turda rakibi kura çekiminin ardından belli olacak.
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