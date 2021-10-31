Inter Udinese'yi eli boş gönderdi

İtalya Serie A'da 11. hafta karşılaşmasında Inter evinde Udinese'yi 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Inter Udinese'yi eli boş gönderdi
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31 Ekim 2021 16:29
İtalya Serie A'da 11. hafta mücadelesinde Inter, Udinese'yi konuk etti.

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçı Inter 2-0 kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 60. ve 68. dakikada Joaquin Correa kaydetti.

Inter'de forma giyen Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maça ilk 11'de başladı ve 70. dakikada yerini Arturo Vidal'e bıraktı.

İki maç aradan sonra kazanan İnter 24 puanla zirve takibini sürdürdü. 8 maçtır kazanamayan Udinese ise 11 puanda kaldı.

Inter gelecek hafta deplasmanda Milan ile karşılacak. Udinese ise Sassuolo'yu konuk edecek.


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