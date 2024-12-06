İtalya Serie A'nın 15. haftasında Inter, Parma'yı konuk etti.

Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.



Inter'in golleri, 40. dakikada Federico Dimarco, 53. dakikada Nicolo Barella ve 67. dakikada Marcus Thuram'dan geldi.



Parma'nın tek golünü 81. dakikada Matteo Darmian kendi kalesine kaydetti.



HAKAN ÇALHANOĞLU 71 DAKİKA



Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 11'de başladığı maçta 71 dakika sahada kaldı.



Bu sezon 9. galibiyetini alan Inter puanını 31'e çıkardı. Parma ise 15 puanda kaldı.



Ligde bir sonraki hafta Inter, Lazio'ya konuk olacak. Parma ise Hellas Verona'yı ağırlayacak.



