Inter, Dzeko'nun transferini açıkladı

Romelu Lukaku'yu Chelsea'ye satan Inter, boşluğu Edin Dzeko ile doldurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Inter, Dzeko'nun transferini açıkladı
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14 Ağustos 2021 20:24
İtalya Ligi Serie A'nın son şampiyonu Inter'in yeni forveti belli oldu.

Romelu Lukaku'yu 115 milyon euro'ya Chelsea'ye satan Inter'in yeni santrforu Edin Dzeko oldu.

Bosna Hersekli golcünün transferi resmen açıklanmasa da Inter, yıldız futbolcuyu hazırlık maçında sahaya sürdü. Dinamo Kiev ile oynanan karşılaşmaya çıkan Dzeko, bir de gol kaydetti.

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

İtalyan ekibi, 35 yaşındaki forvetle 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Inter, Şampiyonlar Ligi bileti alırsa önümüzdeki yaz Roma'ya 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.


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