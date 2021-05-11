Inter Başkanı oyuncularından 2 aylık maaş feragatı istedi

İtalya'da 11 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşan Inter'de başkan Steven Zhang'in futbolculardan özveri istediği belirtildi.



Öne çıkan haberlere göre Inter'in Başkanı Steven Zhang'in şampiyon oyuncularından mali durumunda sorunlar olan kulüplerine destek olmalarını teklif etti. Zhang'in Interli oyunculardan 2 aylık maaşlarını kulübe bırakmalarını istediği ifade edildi.



Zhang'in kulüpte futbolcularla toplantı gerçekleştirerek bu teklifini sunduğu ve yanıt beklediği ifade edilirken gözler teknik direktör Antonio Conte'ye çevrilmiş durumda. Aynı özveriyi Conte'den de isteyip istemeyeceği merak konusun olan Zhang'in önümüzdeki sezon da İtalyan hocaya Inter'de kalmasını isteyeceği belirtiliyor.



Geçen sezon şampiyonluk şansını son düzlükte kaybeden Inter 11 yıl, Antonio Conte ise teknik direktör olarak 7 yıl aradan sonra şampiyon olmayı başardı.



