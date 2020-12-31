Inter, Atalanta'nın kaptanıyla el sıkıştı

İtalyan basını Inter'in Atalanta'nın kadro dışı bıraktığı kaptanı Papu Gomez ile anlaştığını ve transferin Ocak ayında tamamlanacağını duyuru.



İtalya'da gündeme hızlı giriş yapan iddiaya göre 32 yaşındaki Papu Gomez'in Inter ile yaptığı sözleşme görüşmesinde Atalanta'dan aldığına benzer olarak 2.5 milyon euroyu kabul ettiği belirtildi. Arjantinli oyuncu ile anlaşan Inter'in Atalanta kulübünü de ikna etmek için 10 milyon euro'nun altına düşmeye çalıştığı ifade ediliyor.



Bir diğer iddiaya göre ise Inter'in Gomez'in için Atalanta'ya Matthias Vecino takasını gündeme getirdiği konuşuluyor.



Atalanta'nın son 2 yıldaki başarısında büyük pay sahibi olan Papu Gomez, teknik direktör Gasperini ile tartışarak kadro dışı bırakılmış ve takımının son 2 lig maçında kadroya dahil edilmemişti.



Başarılı hücum oyuncusu Gomez, 2014 yılında geldiği Atalanta'da kaptanlığa kadar yükselmiş ve geçen sezon 46 maçta 8 gol, 18 asistlik müthiş katkı sağlamıştı. Bu sezona da hızlı giren Gomez, 16 maçta 5 gol 4 asistlik katkı sağladıktan sonra kadro dışında kalmıştı.



