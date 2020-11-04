İngiltere, United'ın yediği golleri konuşuyor

Şampiyonlar Ligi maçında Başakşehir'le karşılaşan Manchester United'ın Demba Ba ve Visca'dan yediği goller tartışma konusu oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler
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İngiltere, United'ın yediği golleri konuşuyor
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04 Kasım 2020 21:37
Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'le karşılaşan Manchester United'ın 13. dakikada Demba Ba'dan yediği gol İngiltere'de tartışma yarattı.

Manchester United tüm gücüyle yüklenirken arkasında bıraktığı büyük boşluğu fark eden Visca, uzun topu Demba Ba'ya yolladı.

65 metre civarında topu süren ve golü yapan Demba Ba, United'a karşı skoru 1-0 yaptı.

Bu gol sonrası BT Sport, 35 yaşındaki Demba Ba'nın tek başına kontra ataktan gelerek gol atmasına şaşkınlığını gösteren bir paylaşım yaptı. Chelsea taraftarları da eski oyuncularının golünü paylaşarak ezeli rakipleri United'a dokundurma yaptı.



VISCA'NIN GOLÜ DE TARTIŞILDI

Karşılaşmada Başakşehir'in 2. golündeki görüntü de İngiltere'de ayrıca tartışma konusu oldu. 40. dakikada Visca'nın golünde United savunmasının yine dikkatsiz ve dağınık görüntüsü sosyal medyada İngiliz taraftarların tepkisini çekti. 

Visca şutu attığı sırada, hem Boşnak kanat oyuncusu hem de Aleksic demarke haldeydi. United savunmasından 3 ismin bu sırada birbirine yakın bir şekilde hareket ettiği ve kale önünü kapatmadıkları görüldü. 





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