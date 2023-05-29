İngiliz devlerinin Neymar aşkı!

Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Neymar'a İngitere'den talipler artıyor. Manchester United, Newcastle United ve Chelsea Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.



Fransız Lequipe Gazetesinin haberine göre 2025 yılına kadar PSG ile sözleşmesi bulunan Neymar, bu yaz takımdan ayrılabilir. Premier Lig'den 3 takımın yıldız oyuncuyu transfer etmek istediği belirtildi.



Manchester United, Chelsea ve Newcastle United'ın Neymar'a ilgisi olduğu söylenirken Manchester ekibinin bu transferde bir adım önde olduğu aktarıldı.



Manchester United'ın Brezilyalı yıldızın transferi için Neymar'ın Milli Takımı'ndan arkadaşı Casemiro'yu aracı yaptığı belirtildi.



MANCHESTER CITY İHTİMALİ



Öte yandan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Neymar'ı telefonda arayarak gelecek planlarıyla ilgili bilgi aldı.



İspanyol teknik adamla görüşen yıldız oyuncunun Manchester City ile anlaşma ihtimalinin zor olduğu aktarıldı.



EN PAHALI TRANSFER



2017 yılında Barcelona'dan PSG'ye 222 miilyon euro'ya transfer olan Neymar, en pahalı transfer olarak tarihe geçmişti.



Fransız kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldızın Fransa'dan ayrılma ihtimali yüksek görülüyor.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



PSG ile bu sezon 29 karşılaşmaya çıkan Neymar, 18 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.