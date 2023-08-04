İnci Güçlü yeniden Galatasaray Çağdaş Faktoring'de!

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, altyapısından yetişen İnci Güçlü'yü yeniden renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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İnci Güçlü yeniden Galatasaray Çağdaş Faktoring'de!
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04 Ağustos 2023 00:32
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, altyapısından yetişen İnci Güçlü'yü yeniden kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen ve 2013-2020 arasında A takım forması giyen 2.05 metre boyundaki İnci'nin transfer edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Oyuncumuz İnci Güçlü'ye, 'Galatasaray ailesine yeniden hoş geldin.' diyor, başarılarla dolu kariyer diliyoruz." denildi.

Basketbola 12 yaşında BOTAŞ altyapısında başlayan İnci, 2013'te 14 yaşındayken Galatasaray'a transfer oldu. Sonrasında A takıma kadar yükselen pivot, 2020'de Barcelona Kadın Basketbol Takımına transfer oldu. Kısa bir süre Barcelona forması ile sahalarda yer alan İnci Güçlü, sezonun devamında İzmit Belediyespor forması ile Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne döndü.

2021-2022 sezonunda basketbola başladığı kulüp BOTAŞ ve Çankaya Üniversitesi ile mücadele eden İnci, geçen sezonu Beşiktaş'ta tamamladı.

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