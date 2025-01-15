Immobile yerine Alman forvet!

Sezon başında takıma kazandırılan Ciro Immobile'nin İtalya'ya dönme ihtimalinin belirmesi sonrasında Beşiktaş'ta golcü transferi konusunda girişimler başladı.
Siyah-Beyazlı ekip, forvet transferinde yönünü Almanya'ya çevirdi.
IMMOBILE İÇİN FLAŞ İDDİA!
Siyah-Beyazlılar'a sezon başında Lazio'dan transfer edilen Ciro Immobile, Kara Kartal'daki kariyerine iyi bir başlangıç yapmış ancak sonrasında istikrarını kaybetmişti.
Son olarak önceki akşamki 2-1'lik Bodrum FK zaferinde takımına 1 gollük katkı yapan Immobile için flaş bir iddia ortaya atıldı.
SERDAL ADALI'YLA GÖRÜŞECEK
Deneyimli santrforun ailesinin, İstanbul'da mutlu olmadığı ve İtalya'ya döndüğü bildirildi.
Serie A ekiplerinden teklifler alan başarılı ismin de İtalya'ya geri dönüşe olumlu baktığı öğrenildi. Başarılı oyuncunun menajerinin, bu hafta içinde Başkan Serdal Adalı'yla bir araya gelmesi bekleniyor.
Yönetimin, Immobile'yle ayrılmak gibi bir planı bulunmasa da golcü transferine yönelik çalışmalara başladığı vurgulandı.
ALMANLAR DUYURDU!
Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Wolfsburg'un 25 yaşındaki golcüsü Jonas Wind oldu.
Alman basınında çıkan haberlere göre Siyah-Beyazlılar'ın yaz transfer döneminde de istediği futbolcu için 7 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.
Kopenhag'ın altyapısında yetişen Danimarkalı golcü, bu sezon Wolfsburg forması ile 14 lig maçında 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
İNGİLİZLER DE PEŞİNDE
Yıldız santrfor, güçlü fiziği ile dikkat çekiyor ve santrfor hattına ek olarak sol kanat oyuncusu olarak da görev yapabiliyor.
1,90'lık yıldız oyuncu sağ ayağını iyi kullanıyor. Wind ile özellikle İngiliz kulüplerinin yakından ilgilendiği bildirildi.
Siyah-Beyazlı ekip, forvet transferinde yönünü Almanya'ya çevirdi.
IMMOBILE İÇİN FLAŞ İDDİA!
Siyah-Beyazlılar'a sezon başında Lazio'dan transfer edilen Ciro Immobile, Kara Kartal'daki kariyerine iyi bir başlangıç yapmış ancak sonrasında istikrarını kaybetmişti.
Son olarak önceki akşamki 2-1'lik Bodrum FK zaferinde takımına 1 gollük katkı yapan Immobile için flaş bir iddia ortaya atıldı.
SERDAL ADALI'YLA GÖRÜŞECEK
Deneyimli santrforun ailesinin, İstanbul'da mutlu olmadığı ve İtalya'ya döndüğü bildirildi.
Serie A ekiplerinden teklifler alan başarılı ismin de İtalya'ya geri dönüşe olumlu baktığı öğrenildi. Başarılı oyuncunun menajerinin, bu hafta içinde Başkan Serdal Adalı'yla bir araya gelmesi bekleniyor.
Yönetimin, Immobile'yle ayrılmak gibi bir planı bulunmasa da golcü transferine yönelik çalışmalara başladığı vurgulandı.
ALMANLAR DUYURDU!
Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Wolfsburg'un 25 yaşındaki golcüsü Jonas Wind oldu.
Alman basınında çıkan haberlere göre Siyah-Beyazlılar'ın yaz transfer döneminde de istediği futbolcu için 7 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.
Kopenhag'ın altyapısında yetişen Danimarkalı golcü, bu sezon Wolfsburg forması ile 14 lig maçında 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
İNGİLİZLER DE PEŞİNDE
Yıldız santrfor, güçlü fiziği ile dikkat çekiyor ve santrfor hattına ek olarak sol kanat oyuncusu olarak da görev yapabiliyor.
1,90'lık yıldız oyuncu sağ ayağını iyi kullanıyor. Wind ile özellikle İngiliz kulüplerinin yakından ilgilendiği bildirildi.