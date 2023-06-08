'İmkansız' denilen Torreira, 9 milyon Euro ucuza alındı

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un en zor transferlerinden biri Lucas Torreira oldu. Sarı kırmızılılar ilk talip olduğunda konudan haberdar olanlar transferin gerçekleşme ihtimalini tek kelimeyle özetliyordu: İmkansız...
8 Temmuz'da yapılan ilk görüşmede Arsenal çok net bir şekilde, "Kiralama teklifiyle gelmeyin. Bonservis ücreti 15 milyon Euro ve pazarlığa kapalı" cevabını verdi. Galatasaray'da hemen herkes, "Sıradakine bakalım düşüncesinde iken umudunu kesmeyen bir kişi vardı; Erden Timur. Arsenal Sportif Direktörü Edu Gaspar ile irtibatı kesmeden transferi gündemde tuttu.
FERNANDO MUSLERA DEVREYE GİRDİ
Lucas Toreira tarafı da nakış gibi işlendi. En başta vatandaşı Fernando Muslera sürekli Galatasaray'ın köklü başarı geleneğini anlattı. 26 yaşındaki yıldıza "Galatasaray 3 senede Avrupa'da başa güreşecek bir takım olacak, sen de bu kadronun ana parçalarından biri olacaksın" denildi. Toreira ilk başta İtalya'da kalmayı istiyordu. 4 talibi olsa da hiçbiri Arsenal'in çift haneli bonservis talebini karşılayamadı. Timur, 1 ay süren görüşmelerin ardından Arsenal ile anlaştıktan sonra Toreira'ya da 4 senelik imza attırmayı başardı.
GALATASARAY iLE ARSENAL STRATEJİK ORTAK OLDU
Erden Timur transferleri olabildiğince ucuza gerçekleştirmek istediği için ikna safhaları hep uzun ve meşakkatli oldu. Oyunculara ve kulüplere Galatasaray'ın 5 yıllık vizyonunu sundu. Hayata geçecek gayrimenkul projelerini, bunlardan elde edilecek geliri, dünyada hiçbir kulüpte olmayan yüz milyonlarca dolarlık fon modelini ve Galatasaray'ın lig şampiyonluğunu sadece araç olarak gördüğünü asıl amacın Avrupa kupaları olduğunu bıkmadan usanmadan anlattı.
Timur'a ilk inananlardan biri de Gaspar oldu. Bu model gerçekleştiği takdirde Galatasaray ile uzun vadeli çalışma imkanının doğacak olması ve bu sayede Arsenal altyapısından yetişecek genç yetenekler ile misyonunu tamamlayan yıldızların sarı kırmızılı kulübe transfer ihtimallerinin artacak olması Gaspar'ı fiyat indirimine yöneltti. Böylelikle Torreira'nın bonservis bedelini önce 12'ye, sonra 10'a ve en sonunda 6 milyon Euro'yu kadar indirdi.
8 Temmuz'da yapılan ilk görüşmede Arsenal çok net bir şekilde, "Kiralama teklifiyle gelmeyin. Bonservis ücreti 15 milyon Euro ve pazarlığa kapalı" cevabını verdi. Galatasaray'da hemen herkes, "Sıradakine bakalım düşüncesinde iken umudunu kesmeyen bir kişi vardı; Erden Timur. Arsenal Sportif Direktörü Edu Gaspar ile irtibatı kesmeden transferi gündemde tuttu.
FERNANDO MUSLERA DEVREYE GİRDİ
Lucas Toreira tarafı da nakış gibi işlendi. En başta vatandaşı Fernando Muslera sürekli Galatasaray'ın köklü başarı geleneğini anlattı. 26 yaşındaki yıldıza "Galatasaray 3 senede Avrupa'da başa güreşecek bir takım olacak, sen de bu kadronun ana parçalarından biri olacaksın" denildi. Toreira ilk başta İtalya'da kalmayı istiyordu. 4 talibi olsa da hiçbiri Arsenal'in çift haneli bonservis talebini karşılayamadı. Timur, 1 ay süren görüşmelerin ardından Arsenal ile anlaştıktan sonra Toreira'ya da 4 senelik imza attırmayı başardı.
GALATASARAY iLE ARSENAL STRATEJİK ORTAK OLDU
Erden Timur transferleri olabildiğince ucuza gerçekleştirmek istediği için ikna safhaları hep uzun ve meşakkatli oldu. Oyunculara ve kulüplere Galatasaray'ın 5 yıllık vizyonunu sundu. Hayata geçecek gayrimenkul projelerini, bunlardan elde edilecek geliri, dünyada hiçbir kulüpte olmayan yüz milyonlarca dolarlık fon modelini ve Galatasaray'ın lig şampiyonluğunu sadece araç olarak gördüğünü asıl amacın Avrupa kupaları olduğunu bıkmadan usanmadan anlattı.
Timur'a ilk inananlardan biri de Gaspar oldu. Bu model gerçekleştiği takdirde Galatasaray ile uzun vadeli çalışma imkanının doğacak olması ve bu sayede Arsenal altyapısından yetişecek genç yetenekler ile misyonunu tamamlayan yıldızların sarı kırmızılı kulübe transfer ihtimallerinin artacak olması Gaspar'ı fiyat indirimine yöneltti. Böylelikle Torreira'nın bonservis bedelini önce 12'ye, sonra 10'a ve en sonunda 6 milyon Euro'yu kadar indirdi.
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