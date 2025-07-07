İlkin Aydın kampta sakatlandı!

Galatasaray Daikin, kaptanı İlkin Aydın'ın milli takımda sakatlandığı ve tedavisine başlandığını duyurdu.

calendar 07 Temmuz 2025 20:19 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2025 22:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İlkin Aydın kampta sakatlandı!
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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı İlkin Aydın'ın milli takım kampında sakatlandığı duyuruldu.

Sarı-kırmızlı kulüpten yapılan açıklamada, "26 Haziran'da milli takım kampına katılan kaptanımız İlkin Aydın'ın, 2 Temmuz'daki milli takım antrenmanında sol üst adalesinde zorlanmaya bağlı grade 2 strain oluşmuştur. 2 ila 4 hafta tedavi öngörülmüş olup, tedavisine milli takımda başlanmıştır. Kaptanımıza geçmiş olsun der, kendisinin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını dileriz." denildi.

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