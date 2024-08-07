İlker Yağcıoğlu: ''Kadıköy'de başları dönecek!''

İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin Lille karşılaşmasını köşesinde değerlendirdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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İlker Yağcıoğlu: ''Kadıköy'de başları dönecek!''
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07 Ağustos 2024 08:29
Son güncelleme 07 Ağustos 2024 09:15
Takvim Spor Yazarı İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda oynadığı Lille karşılaşmasını köşelerinde değerlendirdi.

İşte İlker Yağcıoğlu'nun o değerlendirmesi:
 
''Dün akşam son dakikada gelen gol moralleri bozsa da Fenerbahçe'nin rövanşta, turu geçecek gücü de kalitesi de var. Sarı-Lacivertliler dün akşam iki devrede iki farklı maç oynadı. İlk 45 dakikada oyunun hakimi tamamen Lille'di. Biz daha çok savunmada kaldık. Buna karşın, Dzeko ile de birisi yüzde 100 iki tane net pozisyona girdik. Kaleci Livakovic maçın genelinde maçın en iyilerindendi. Fenerbahçe'yi hep oyunda tuttu.
 
Çağlar ve Oosterwolde ikilisi de rakibin en etkili oyuncusu David'i sahadan sildi. İkinci yarıda ise topa daha fazla sahip olup rakip kaleye daha çok giden bir Fenerbahçe izledik. Özellikle sol taraftan yorulmak nedir bilmeyen Ferdi ile önündeki Maximin ile çok fazla atak geliştirdik. Sağ tarafta geçen Tadic, biraz yerini yadırgıyor gibi. Eski etkinliğinden uzak.
 
Ama bence asıl problem orta sahada. Bu bölgede oynayan 3 oyuncu da dribbling özellikleri olmadığı için topla mesafe kat edip adam eksiltemiyorlar. Bu yüzden de iş tamamen kanatlara kalıyor. Ama yazının başında söylediğim gibi Kadıköy'deki müthiş atmosferde Lille'in genç oyuncularının başlarının dönmemesi mümkün değil.''
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