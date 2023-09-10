İlhan Palut: 'Bütün Süper Lig maçları zor'

Süper Lig ekiplerden Çaykur Rizespor, milli arayı Ankara'da yapacağı kampta değerlendiriyor.



Kentte son zamanlarda etkili olan sağanaklar nedeniyle stat ve antrenman sahalarının elverişsiz olmasından dolayı Karadeniz ekibi, Konyaspor maçı hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.



Yeşil mavili ekip, bugün Ankaragücü ile hazırlık karşılaşması oynayacak. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki mavi-yeşilliler, ligin 5'inci haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacakları maç sonrası Rize'ye dönecek. Rize ekibinde teknik direktör İlhan Palut, kamp dönemine ilişkin Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.



Konyaspor maçına kadar Ankara'da kalacaklarını ifade eden İlhan Palut, "Ankara'ya gitmemizin birinci nedeni Ankaragücü ile bir hazırlık maçı yapacağız. Milli maçtan dolayı lige verilen arayı kampla değerlendireceğiz. Hem oyuncularımız maç ritmini korumak hem de çok şans veremediğimiz oyuncularımızı değerlendirmek adına önemi bir maç olacak bizim için. Ankara'da neden kalacağız sorusunun cevabı ise stadımızın ve antrenman sahamızın durumu görülüyor. Bu durumda bizi çok zorluyor. Bu sürede hem stat hem de antrenman sahalarımızda yoğun bakım çalışmaları olacak. Bizde Konyaspor çalışmalarını burada yürütüp, maça bir gün kala Konya'ya hareket etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.



"ZOR BİR DEPLASMANDA MÜCADELE EDECEĞİZ"



Ligin 5'inci haftasında oynayacakları Konyaspor maçının değerlendiren Palut, "Konyaspor ligin oturmuş ve istikrarlı takımlarından bir tanesi, bu sene de lige son derece iyi başladılar. Bütün Süper lig maçları zor. Konyaspor maçı da zor olacak. Zor bir deplasmanda mücadele edeceğiz. Ama biz de bugüne kadar gösterdiğimiz mücadeleyi orada da tekrarlamak istiyoruz. Dönem dönem istediğimiz oyunu sunabiliyoruz. Konya'da da istediğimiz oyunu birleştirip, güzel bir müsabaka oynamak istiyoruz. Umarım futbol severler keyifli bir futbol günü yaşarlar. Ve umarım biz de güzel bir sonuçla oradan döneriz" ifadelerini kullandı.



