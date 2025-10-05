Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Iğdır FK, İstanbulspor'u konuk etti.Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.Iğdır FK'nin ilk golünü 40. dakikadakaydetti. İstanbulspor'a beraberliği getiren gol ise 75. dakikada'dan geldi.Dakikalar 86'yı gösterdiğinde ise Iğdır FK'de, kullandığı penatıyı gole çevirdi ve skoru 2-1'e getirerek takımına galibiyeti getirdi.Öte yandan Iğdır FK'nin ilk golünü kaydeden, 58. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.Her iki takım da uzatma bölümünde gördükleri kırmızı kartlarla 10 kişi kaldı.90+1'de İstanbulspor'da Ali Şahin Yılmaz ve Iğdır FK'de Fode Koita, yaşadıkları diyaloğun ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.Bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini alan Iğdır FK, 17 puana ulaşarak 5. sıraya yükseldi.Galibiyet hasreti 3 maça çıkan İstanbulspor ise 11 puanda kaldı ve 13. sırada konumlandı.Ligde bir sonraki hafta Iğdır FK, Boluspor'u konuk edecek. İstanbulspor ise Bandırmaspor'u ağırlayacak.Iğdır ŞehirOğuzhan Aksu, Oğuzhan Kocaçoban, Kerem KalkanSinan Bolat, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 71 Ali Kaan Güneren), Fofana, Mendes (Dk. 66 Ahmet Engin), Doğan Erdoğan (Dk. 81 Eyüp Akcan), Koita, Gökcan Kaya (Dk. 81 Rotariu), Serkan Asan, Güray Vural, Burak Bekaroğluİsa Doğan, Vorobjovas, Loshaj, Abdullah Dijlan Aydın, Özcan Şahan, Duhaney, Emrecan Uzunhan (Dk. 81 Fatih Tultak), Cham (Dk. 63 Fahri Kerem Ay), Ertuğrul Sandıkcı (Dk. 46 Mustafa Sol), Mamadou, Ali Şahin YılmazDk. 40 Koita, Dk. 86 Güral Vural (Penaltıdan) (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 75 Loshaj (İstanbulspor)Dk. 90+1 Ali Şahin Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 90+2 Koita (Alagöz Holding Iğdır FK)Dk. 31 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 66 Burak Bekaroğlu (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 39 Emrecan Uzunhan, Dk. 77 Duhaney (İstanbulspor)