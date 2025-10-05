05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
20:00
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
1-1
05 Ekim
Le Havre-Rennes
1-248'
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
4-0
05 Ekim
Fiorentina-Roma
1-2
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
0-021'
05 Ekim
Juventus-AC Milan
21:45
05 Ekim
Lyon-Toulouse
1-2
05 Ekim
AS Monaco-Nice
1-2DA
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
19:30
05 Ekim
Strasbourg-Angers
1-047'
05 Ekim
Lille-PSG
21:45
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
3-2
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
2-176'
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
21:00
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
22:00
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
19:30
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
0-2
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
2-0DA
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
20:00
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
2-1
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
0-0
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
1-018'
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
1-0
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
20:30
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
4-190'
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
2-1
05 Ekim
Everton-C.Palace
2-1
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
2-0
05 Ekim
Wolves-Brighton
1-1
05 Ekim
Brentford-M.City
0-1DA
05 Ekim
Alaves-Elche
3-1
05 Ekim
FC Porto-Benfica
23:15

Iğdır FK seriye bağladı: 4'te 4

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Iğdır FK, konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Iğdır FK, İstanbulspor'u konuk etti.

Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.

Iğdır FK'nin ilk golünü 40. dakikada Fode Koita kaydetti. İstanbulspor'a beraberliği getiren gol ise 75. dakikada Florian Loshaj'dan geldi. 

Dakikalar 86'yı gösterdiğinde ise Iğdır FK'de Güray Vural, kullandığı penatıyı gole çevirdi ve skoru 2-1'e getirerek takımına galibiyeti getirdi. 

Öte yandan Iğdır FK'nin ilk golünü kaydeden Fode Koita, 58. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Her iki takım da uzatma bölümünde gördükleri kırmızı kartlarla 10 kişi kaldı. 

90+1'DE İKİ KIRMIZI

90+1'de İstanbulspor'da Ali Şahin Yılmaz ve Iğdır FK'de Fode Koita, yaşadıkları diyaloğun ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.


Bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini alan Iğdır FK, 17 puana ulaşarak 5. sıraya yükseldi.

Galibiyet hasreti 3 maça çıkan İstanbulspor ise 11 puanda kaldı ve 13. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Iğdır FK, Boluspor'u konuk edecek. İstanbulspor ise Bandırmaspor'u ağırlayacak.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Oğuzhan Kocaçoban, Kerem Kalkan

Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 71 Ali Kaan Güneren), Fofana, Mendes (Dk. 66 Ahmet Engin), Doğan Erdoğan (Dk. 81 Eyüp Akcan), Koita, Gökcan Kaya (Dk. 81 Rotariu), Serkan Asan, Güray Vural, Burak Bekaroğlu

İstanbulspor: İsa Doğan, Vorobjovas, Loshaj, Abdullah Dijlan Aydın, Özcan Şahan, Duhaney, Emrecan Uzunhan (Dk. 81 Fatih Tultak), Cham (Dk. 63 Fahri Kerem Ay), Ertuğrul Sandıkcı (Dk. 46 Mustafa Sol), Mamadou, Ali Şahin Yılmaz

Goller: Dk. 40 Koita, Dk. 86 Güral Vural (Penaltıdan) (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 75 Loshaj (İstanbulspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 90+1 Ali Şahin Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 90+2 Koita (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 31 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 66 Burak Bekaroğlu (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 39 Emrecan Uzunhan, Dk. 77 Duhaney (İstanbulspor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
5 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
