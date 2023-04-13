iddaa'da Manchester United, Juventus ve Leverkusen için özel oyun

iddaa'dan UEFA Avrupa Ligi için özel olarak hazırlanan "Haftanın Oyunu" için seçilen karşılaşmalar duyuruldu.Çeyrek finalde Manchester United - Sevilla, Juventus - Sporting Lizbon ve Bayer Leverkusen - US-Gilloise maçları için özel bir oyun var!Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçlarının devleri kazanırlar mı?Bu oyunla, kombine kuponda toplam 3.36 olan oran, yeni oyun 3'te 3'le tek bir seçenek altında 3.98 oluyor.Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da, 3'te 3'le daha fazla kazanma şansı seni bekliyor.