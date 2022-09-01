iddaa heyecanına heyecan katacak çok sayıda yeni oyun Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da!
Yeni ilk yarı oyunları, yeni kombo seçenekleri, her pozisyona heyecan katan ve 10 dakikada sonuçlanan yeni hızlı oyunlarla sen de iddaa'nı kanıtla!
Yeni neler geldi?
10'ar dakikalık aralıklarla oynanabilen hızlı oyunlar
* Hangi Takım Kazanır
* Golü Hangi Takım Atar
* Altı/Üstü
* (x). Gol Hangi Aralıkta Olur
* Hangi Takım Daha Çok Korner Kullanır
* Korner Sayısı Altı/Üstü
* Kart Sayısı Altı/Üstü
* Hangi Takım Daha Fazla Kart Görür
iddaa heyecanını katlayacak yeni oyunlar ve kombo seçenekleri
* İlk Yarı Skoru
* Altı/Üstü ve Karşılıklı Gol
* Ev Sahibi Toplam Korner Altı/Üstü
* Deplasman Toplam Korner Altı/Üstü
* Ev Sahibi Toplam Kart Altı/Üstü
* Deplasman Toplam Kart Altı/Üstü
* Ev Sahibi Yarı Kazanır
* Deplasman Yarı Kazanır
* İlk Yarı Karşılıklı Gol
* Sıradaki Korneri Hangi Takım Atar
* Ev Sahibi İlk Yarı Altı/Üstü
* Deplasman İlk Yarı Altı/Üstü
* İlk Yarı Kalanını Kim Kazanır
* İlk Yarı Sonucu ve Altı/Üstü
* Maç Sonucu ve Karşılıklı Gol
* İlk Yarı Sonucu ve Karşılıklı Gol
* Hangi Takım Tur Atlar
Sen de Mahallenin Güzel Bayisi veya iddaa.com'dan kuponunu oluştur, daha yüksek oranlarla kazancını katla!
Yeni ilk yarı oyunları, yeni kombo seçenekleri, her pozisyona heyecan katan ve 10 dakikada sonuçlanan yeni hızlı oyunlarla sen de iddaa'nı kanıtla!
Yeni neler geldi?
10'ar dakikalık aralıklarla oynanabilen hızlı oyunlar
* Hangi Takım Kazanır
* Golü Hangi Takım Atar
* Altı/Üstü
* (x). Gol Hangi Aralıkta Olur
* Hangi Takım Daha Çok Korner Kullanır
* Korner Sayısı Altı/Üstü
* Kart Sayısı Altı/Üstü
* Hangi Takım Daha Fazla Kart Görür
iddaa heyecanını katlayacak yeni oyunlar ve kombo seçenekleri
* İlk Yarı Skoru
* Altı/Üstü ve Karşılıklı Gol
* Ev Sahibi Toplam Korner Altı/Üstü
* Deplasman Toplam Korner Altı/Üstü
* Ev Sahibi Toplam Kart Altı/Üstü
* Deplasman Toplam Kart Altı/Üstü
* Ev Sahibi Yarı Kazanır
* Deplasman Yarı Kazanır
* İlk Yarı Karşılıklı Gol
* Sıradaki Korneri Hangi Takım Atar
* Ev Sahibi İlk Yarı Altı/Üstü
* Deplasman İlk Yarı Altı/Üstü
* İlk Yarı Kalanını Kim Kazanır
* İlk Yarı Sonucu ve Altı/Üstü
* Maç Sonucu ve Karşılıklı Gol
* İlk Yarı Sonucu ve Karşılıklı Gol
* Hangi Takım Tur Atlar
Sen de Mahallenin Güzel Bayisi veya iddaa.com'dan kuponunu oluştur, daha yüksek oranlarla kazancını katla!
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