İcardi, sakatlıktan golle döndü!

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Mauro İcardi çıktığı 2. maçta da gol attı.
Süper Lig'in 5. haftasındaki Adana Demirspor maçında sakatlanan Icardi, 25 gün sonra sahalara 25 Eylül'deki PAOK karşılaşmasıyla döndü. Söz konusu müsabakada fileleri havalandıran 31 yaşındaki santrfor, 3 gün sonra çıktığı Kasımpaşa maçını da boş geçmedi.
Bu sezon ligde 2. kez ağları sarsan, Avrupa'da ise 1 golü bulunan Icardi, sarı-kırmızılı formayla 81. resmi maçında 58 gole ulaştı.
Süper Lig'in 5. haftasındaki Adana Demirspor maçında sakatlanan Icardi, 25 gün sonra sahalara 25 Eylül'deki PAOK karşılaşmasıyla döndü. Söz konusu müsabakada fileleri havalandıran 31 yaşındaki santrfor, 3 gün sonra çıktığı Kasımpaşa maçını da boş geçmedi.
Bu sezon ligde 2. kez ağları sarsan, Avrupa'da ise 1 golü bulunan Icardi, sarı-kırmızılı formayla 81. resmi maçında 58 gole ulaştı.