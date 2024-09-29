İcardi, sakatlıktan golle döndü!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sakatlıktan döndükten sonra çıktığı 2. maçta da gol sevinci yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İcardi, sakatlıktan golle döndü!
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29 Eylül 2024 00:35
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Mauro İcardi çıktığı 2. maçta da gol attı.
Süper Lig'in 5. haftasındaki Adana Demirspor maçında sakatlanan Icardi, 25 gün sonra sahalara 25 Eylül'deki PAOK karşılaşmasıyla döndü. Söz konusu müsabakada fileleri havalandıran 31 yaşındaki santrfor, 3 gün sonra çıktığı Kasımpaşa maçını da boş geçmedi.

Bu sezon ligde 2. kez ağları sarsan, Avrupa'da ise 1 golü bulunan Icardi, sarı-kırmızılı formayla 81. resmi maçında 58 gole ulaştı.

 
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