Icardi liste dışı: Sallai + 2 transfer

Sallai'yi UEFA'ya bildirecek olan G.Saray, 2 yeni yıldızı da takıma kazandırıp şampiyonluk için güçlenecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Icardi liste dışı: Sallai + 2 transfer
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27 Kasım 2024 09:19
Son güncelleme 27 Kasım 2024 09:20
Ligde zirvede yer alan Galatasaray'da hedef Avrupa Ligi'nde de zirve…

Teknik heyet, yönetimle birlikte ara transferde rotasını bu hedefe göre düzenleyecek. Ara transfer döneminde UEFA kurallarına göre sarı-kırmızılıların 3 değişiklik hakkı bulunuyor.

ZİYECH YOLUN SONUNA GELDİ

Sezonu kapatan İcardi yerine Sallai'nin ismi Avrupa Ligi'ne eklenecek. Sallai dışında iki yeni transfer UEFA kadrosuna yazılacak, şans bulamayan Yusuf Demir listeden çıkartılacak ve ocak ayında büyük olasılıkla Ziyech ile yollar ayrılacak.

ARİAS VE CALABRİA HAMLESİ

Ara transfer döneminde ilk 11 düzeyinde 2 takviye planlayan Galatasaray'ın önceliği kenar forvet ve sağ bek pozisyonu.

Fluminense'den Arias hücum hattına düşünülen ilk isim. Milan'ın sağ beki Calabria, sol beki de yedeklediği için gündeme alınan ikinci oyuncu. 

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