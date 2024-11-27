Icardi liste dışı: Sallai + 2 transfer

Ligde zirvede yer alan Galatasaray'da hedef Avrupa Ligi'nde de zirve…
Teknik heyet, yönetimle birlikte ara transferde rotasını bu hedefe göre düzenleyecek. Ara transfer döneminde UEFA kurallarına göre sarı-kırmızılıların 3 değişiklik hakkı bulunuyor.
ZİYECH YOLUN SONUNA GELDİ
Sezonu kapatan İcardi yerine Sallai'nin ismi Avrupa Ligi'ne eklenecek. Sallai dışında iki yeni transfer UEFA kadrosuna yazılacak, şans bulamayan Yusuf Demir listeden çıkartılacak ve ocak ayında büyük olasılıkla Ziyech ile yollar ayrılacak.
ARİAS VE CALABRİA HAMLESİ
Ara transfer döneminde ilk 11 düzeyinde 2 takviye planlayan Galatasaray'ın önceliği kenar forvet ve sağ bek pozisyonu.
Fluminense'den Arias hücum hattına düşünülen ilk isim. Milan'ın sağ beki Calabria, sol beki de yedeklediği için gündeme alınan ikinci oyuncu.
Teknik heyet, yönetimle birlikte ara transferde rotasını bu hedefe göre düzenleyecek. Ara transfer döneminde UEFA kurallarına göre sarı-kırmızılıların 3 değişiklik hakkı bulunuyor.
ZİYECH YOLUN SONUNA GELDİ
Sezonu kapatan İcardi yerine Sallai'nin ismi Avrupa Ligi'ne eklenecek. Sallai dışında iki yeni transfer UEFA kadrosuna yazılacak, şans bulamayan Yusuf Demir listeden çıkartılacak ve ocak ayında büyük olasılıkla Ziyech ile yollar ayrılacak.
ARİAS VE CALABRİA HAMLESİ
Ara transfer döneminde ilk 11 düzeyinde 2 takviye planlayan Galatasaray'ın önceliği kenar forvet ve sağ bek pozisyonu.
Fluminense'den Arias hücum hattına düşünülen ilk isim. Milan'ın sağ beki Calabria, sol beki de yedeklediği için gündeme alınan ikinci oyuncu.