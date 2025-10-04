04 Ekim
Galatasaray-Beşiktaş
20:00
04 Ekim
Gençlerbirliği-Alanyaspor
14:30
04 Ekim
Girona-Valencia
17:15
04 Ekim
PEC Zwolle-PSV Eindhoven
21:00
04 Ekim
Fortuna Sittard-FC Volendam
19:45
04 Ekim
S. Rotterdam-Ajax
17:30
04 Ekim
Auxerre-Lens
22:05
04 Ekim
Brest-Nantes
20:00
04 Ekim
Metz-Marsilya
18:00
04 Ekim
Atalanta-Como
21:45
04 Ekim
Inter-Cremonese
19:00
04 Ekim
Parma -Lecce
16:00
04 Ekim
Lazio-Torino
16:00
04 Ekim
Real Madrid-Villarreal
22:00
04 Ekim
Athletic Bilbao-Mallorca
19:30
04 Ekim
Chelsea-Liverpool
19:30
04 Ekim
Real Oviedo-Levante
15:00
04 Ekim
Kocaelispor-Eyüpspor
17:00
04 Ekim
M. United-Sunderland
17:00
04 Ekim
Arsenal-West Ham United
17:00
04 Ekim
Leeds United-Tottenham
14:30
04 Ekim
E. Frankfurt-Bayern Munih
19:30
04 Ekim
Werder Bremen-St. Pauli
16:30
04 Ekim
B. Dortmund-RB Leipzig
16:30
04 Ekim
Leverkusen-Union Berlin
16:30
04 Ekim
Augsburg-Wolfsburg
16:30
04 Ekim
Amed Sportif-Keçiörengücü
19:00
04 Ekim
Erzurumspor-Vanspor FK
16:00
04 Ekim
Pendikspor-A.Demirspor
13:30
04 Ekim
Bandırmaspor-Ümraniye
13:30
04 Ekim
SC Heerenveen-Excelsior
22:00

İbrahim Üzülmez'li Iğdır, 4'te 4 peşinde!

Alagöz Holding Iğdır FK, İstanbulspor'u yenerek galibiyet serisini sürdürmek ve başarı ivmesini devam etmek istiyor.

calendar 04 Ekim 2025 13:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İbrahim Üzülmez'li Iğdır, 4'te 4 peşinde!
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK'de, teknik direktör İbrahim Üzülmez'in göreve gelmesinin ardından alınan sonuçlarla pozitif hava hakim oldu.

Iğdır ekibi, son 3 maçını kazanarak puanını 14 yaptı ve ligde 6. sıraya yükseldi.

Ligin 9. haftasında milli maç arası öncesi 5 Ekim pazar günü sahasında oynayacağı İstanbulspor maçına hazırlanan Iğdır ekibi, bu karşılaşmadan da 3 puan alarak galibiyet serisini 4'e yükseltmeyi hedefliyor.


Teknik direktör İbrahim Üzülmez, AA muhabirine, Iğdır FK'nin kaliteli bir camia, başkan ve yetenekli oyunculara sahip olduğunu söyledi.

Saha içerisinde kendi mantalitelerini oluşturmaya başladıklarını dile getiren Üzülmez, oyunculardan isteklerinin olduğunu belirterek "Maratonun öncesi başlangıç önemli ama şunu unutmamak lazım ki maratonda hep manşetleri finişler belirler. Dolayısıyla biz o finişe de iyi gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımda çok güzel bir sinerji yakaladıklarını aktaran Üzülmez, şöyle devam etti:

"Pozitif bir havamız var. Herkes üstüne düşen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştı ve bundan sonraki süreçte de aynı duygu ve düşüncelerle mücadele etmeye çalışacağız. Bu birliktelikten kaynaklanan bir süreçtir. 3 maç, benden önce Muhammed Reis hocamla beraber Ümraniyespor deplasmanda alınmış bir 3 puan, bizle beraber Hatayspor galibiyeti ve çok çok önemli Esenler Erokspor galibiyeti ile beraber yavaş yavaş ivmeyi yukarıya doğru taşımaya başladık. Oyuncularımın da özgüveni gelmeye başladı, onlar da kazandıkça kazanma alışkanlığını yakalamaya başladılar. Bizim üst tarafta olmamız lazım. Tabii ki bunu yaparken bir kere rekabet oluşturmamız lazım. Takım içerisinde rekabet oluşturmamız lazım çünkü rekabet başarıyı getirir."

Hep daha iyisini isteyerek ligin üst sıralarında olmak için mücadele yürüteceklerini anlatan Üzülmez, "Bundan 4-5 hafta öncesi ile kıyaslandığında oyun anlamında da oyun gücü anlamında da çok önemli yerlere geldik. Ama bu hiçbir zaman yeterli olarak görmeyeceğiz." dedi.

Zorlanacakları maçların olacağını dile getiren Üzülmez, "Biz hep iyisini isteyeceğiz, hep iyisi için mücadele edeceğiz, hep daha fazlasını isteyeceğiz ki zaten oyuncularım da bu anlamda yavaş yavaş bizim mantalitemizi ve bizim karakterimizi öğrenmeye başladı. Krize gireceğimiz dönemler de olabilir. Önemli olan bu süreç içerisinde o krizlerden çok çabuk bir şekilde çıkıp gene üst sıralarda yer edinen bir Iğdır takımı yaratmak istiyorum ben." diye konuştu.

Üzülmez, İstanbulspor maçına ilişkin ise şu değerlendirmeleri yaptı:

"Sistem anlamında son 5-6 seneye baktığınız zaman sistem içerisinde oynamaya çalışan bir takım İstanbulspor. Hatta 5-6 oyuncu herhalde 5-6 senedir takımda. Hocalarına baktığınız zaman çok değerli bir teknik adamları var. Manchester Akademisinden gelmiş, oralarda görev almış. Oradaki mantaliteyi İstanbulspor'a aşılamaya çalışan bir teknik adam. Çok fazla değişken oynamaya çalışan bir takım. Dikkat etmemiz gerekiyor. Çıkışımızı, bu istikrarlı tablomuzu ve yakaladığımız kazanma alışkanlığımızı devam ettirmemiz için kazanmamız gereken bir maç ama kolay bir maç olmayacak. Çünkü mücadele eden bir takım. Son üç deplasmanda iki beraberlik, bir mağlubiyet almış bir İstanbulspor'a karşı oynayacağız ve sekiz maçlık periyotta da bir mağlubiyet almış. Sadece geçen hafta Esenler maçında kaybetmiş bir İstanbulspor olacak. Dolayısıyla iyi mücadele edeceğiz, iyi konsantre olacağız. Oyuncularımla beraber rakibi en ince ayrıntısına kadar analiz ettirmeye başladık. Net olarak oyuncularımızı belirleyip İstanbulspor maçına en iyi şekilde hazırlanıp inşallah 3 puanla ayrılırız."

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
