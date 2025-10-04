İbrahim Üzülmez'li Iğdır, 4'te 4 peşinde!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK'de, teknik direktör İbrahim Üzülmez'in göreve gelmesinin ardından alınan sonuçlarla pozitif hava hakim oldu.Iğdır ekibi, son 3 maçını kazanarak puanını 14 yaptı ve ligde 6. sıraya yükseldi.Ligin 9. haftasında milli maç arası öncesi 5 Ekim pazar günü sahasında oynayacağı İstanbulspor maçına hazırlanan Iğdır ekibi, bu karşılaşmadan da 3 puan alarak galibiyet serisini 4'e yükseltmeyi hedefliyor.Teknik direktör İbrahim Üzülmez, AA muhabirine, Iğdır FK'nin kaliteli bir camia, başkan ve yetenekli oyunculara sahip olduğunu söyledi.Saha içerisinde kendi mantalitelerini oluşturmaya başladıklarını dile getiren Üzülmez, oyunculardan isteklerinin olduğunu belirterekifadelerini kullandı.Takımda çok güzel bir sinerji yakaladıklarını aktaran Üzülmez, şöyle devam etti:Hep daha iyisini isteyerek ligin üst sıralarında olmak için mücadele yürüteceklerini anlatan Üzülmez,dedi.Zorlanacakları maçların olacağını dile getiren Üzülmez,diye konuştu.Üzülmez, İstanbulspor maçına ilişkin ise şu değerlendirmeleri yaptı: